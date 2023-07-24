Украинские военные устроили стресс-тест бронеплите из российского комплекта «Ратник»

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные решили проверить, насколько надежны бронеплиты Гранит 5А класса, использующиеся в бронежилетах штатного в ВС РФ комплекта «Ратник». Для стресс-теста использовались АК-74 и РПК с калибром 5,45х39: по одному выстрелу патроном ОПС и по одному – бронебойным. Огонь велся с расстояния около 30 метров.

Соответствующее видео военнослужащие ВСУ выложили в сеть. Судя по их реакции, они хотели снять несколько иной ролик, но получилось то, что получилось.

Все дело в стом, что после выстрелов из вышеозначенного оружия патронами ОПС, бронеплита не получила сквозных пробитий. С внутренней стороны появились небольшие выпуклости.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Тогда ВСУшники решили расстрелять российскую плиту бронебойными, но и здесь их ждала неожиданность. Плита снова выдержала попадание, правда выгнулась несколько больше.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

По большому счету, данный результат подтверждает надежность бронежилетов «Ратник». Да, повреждения боец получит. В частности, снимавший ролик украинский боец заявил, что «ребра скорее всего будут сломаны». В то же время боец останется жив.

Помимо высокой прочности и надежности, для украинских военных стал «открытием» и малый вес бронеплиты. В связи с этим, автор видео изначально предположил, что она сделана из титана или композита.

Напомним, что плиты Гранит 5А класса – керамические.