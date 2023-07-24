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"Росэлектроника": в России создали РЛС, способные эффективно засекать морские беспилотники

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 21 июля. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал портативные РЛС, способные эффективно засекать безэкипажные катера на дальности до шести километров и обеспечивать защиту морских объектов.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил гендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в "Росэлектронику") Андрей Комогорцев.

Мини-РЛС представляет собой портативную многофункциональную станцию. Ее вес с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 кг. Изначально эти станции разрабатывались для защиты объектов критически важной инфраструктуры от воздушных беспилотников и для обнаружения наземной техники.

"Водная поверхность не создает дополнительных радиопомех при работе этой РЛС. Любительская трехметровая лодка гарантированно видна с расстояния шести километров. Это позволяет использовать такую станцию для охраны морских и речных объектов от несанкционированного проникновения", – сообщил "РИА Новости" А.Комогорцев, отвечая на вопрос, можно ли использовать такие РЛС для защиты от морских дронов.

Как отмечает агентство, РЛС обнаруживает на дальности шесть километров любительскую лодку длиной три метра, которая практически не возвышается над водой, при этом длина украинских безэкипажных катеров, согласно открытым данным, составляет 5,5 м.

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