Минобороны Украины: в ВСУ ввели 287 стандартов НАТО, что составляет почти четверть от их общего количества

ЦАМТО, 21 июля. В Минобороны Украины заявили, что в украинской армии ввели 287 стандартов НАТО, что даже больше, чем у некоторых стран-членов альянса, передает "РИА Новости".

"В силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО... По этому показателю Украина занимает первое место среди стран-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых стран-членов", – говорится в сообщении министерства.

Утверждается, что Украина ввела почти 25% от общего количества стандартов. Как заявили в министерстве, 174 стандарта введены в рамках целей партнерства Украины-НАТО (первоочередные стандарты альянса), 113 стандартов – инициативные.

Как напоминает агентство, страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения Плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.