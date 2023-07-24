На вооружении ВСУ замечен трофейный редкий танк Т-80УЕ-1

Источник изображения: topwar.ru

В материалах, размещенных на западных ресурсах, замечены двигающиеся в колонне ВСУ советские танки Т-80У и довольно редкий Т-80УЭ-1, представляющий собой гибрид модернизированного до стандарта Т-80У корпуса Т-80БВ с башней от танка Т-80УД. На башне видна командирская смотровая башенка 1EC29 с 12,7-мм закрытым пулеметом.

Как утверждают в ВСУ, всего были захвачены четыре брошенные машины данного типа в городе Сумы. Как минимум один из них продолжает службу в войсках киевского режима. Сейчас он принадлежит 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Т-80УЭ-1 – это российский танк, созданный путем интеграции улучшенного до варианта У корпуса БВ и башни от версии Т-80УД с некоторыми дополнительными технологическими изменениями. Модернизированы СУО, установлен ИК-прицел «Плиса», который очень похож на свой аналог ESSA от Т-90А. Также заменили пушку 2А46М-1 на более современную 2А46М-4. Механизм заряжания модели 6ЭК43-2С доработан, что позволяет использовать более современные боеприпасы, в том числе БОПС с удлиненным сердечником и новые программируемые взрыватели системы «Айнет» для ОФС.

Причиной смены шасси стали проблемы с дизельными силовыми агрегатами Т-80УД, так как оригинальные двигатели для них производились на Украине.