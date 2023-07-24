Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

По словам главы комитета Госдумы по обороне, новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законопроект о повышении призывного возраста срочной службы подразумевает, что границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет. Комитет Госдумы по обороне поддержал соответствующую поправку ко второму чтению проекта, сообщил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.

"Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] - это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется", - отметил Картаполов.

В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.

Картаполов также добавил, что новые нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не коснутся осеннего призыва 2023 года. "Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают", - указал парламентарий.

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с Картаполовым в марте, в первом чтении Дума приняла документ в июне. Предполагалось прописать в законах "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе" поэтапное повышение призывного возраста срочной службы. Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом предполагалось, что желающие, несмотря на повышение призывного возраста, смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.