Войти
ТАСС

Министр обороны Италии выразил надежду, что через год украинский конфликт закончится

146
0
0
Логотип ТАСС
Логотип ТАСС
Источник изображения: http://tass.ru/

Гуидо Крозетто отметил, что "пришел момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров"

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил надежду, что через год украинский конфликт будет закончен, и призвал начать говорить о временных рамках возможного достижения мира.

"До сих пор мы соблюдали все взятые на себя обязательства [по военной помощи Киеву], но пришел момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров для того, чтобы положить конец войне. Мы должны начать говорить о конце этого конфликта и условиях для этого, определив временные рамки. В следующем году в это время [лето], надеюсь, мы не будем больше говорить о войне на Украине", - сказал министр в опубликованном в пятницу в газете La Stampa интервью.

До сих пор Италия поставила Киеву оружие в рамках шести пакетов, содержание которых засекречено. На это было потрачено, по примерным экспертным оценкам, от €1 млрд до €1,5 млрд. В последнее время Рим предпочитает говорить об активном участии в восстановлении Украины, в том числе за счет инвестиций в страну. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Похожие новости
21.07.2023
Запад разрабатывает концепцию стратегических многосферных операций
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
06.11.2014
Положение стран-экспортеров вооружений на рынке стран АТР в 2006-2013 гг.
03.11.2014
Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов возглавит российскую делегацию на выставке «ИндоДифенс-2014»
10.09.2012
На «Гидроавиасалоне-2012» в Геленджике показали самолеты-амфибии и экранопланы
04.09.2012
От авиапрома ждут меньшего
07.11.2008
На вертолетной выставке HeliRussia-2009 будет представлена продукция военного назначения - оргкомитет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге