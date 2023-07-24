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ЦАМТО

ВМС Пакистана приняли на вооружение два фрегата класса "Тип-054A/P"

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Источник изображения: Фото: defenceturkey.com

ЦАМТО, 21 июля. На верфи ВМС Пакистана в Карачи 20 июля состоялась церемония ввода в боевой состав флота двух многоцелевых фрегатов класса "Тип-054A/P", сообщила пресс-служба командования ВМС страны.

В состав ВМС Пакистана официально вошли построенные на судостроительном предприятии Hudong Zhonghua в Шанхае фрегаты (FF-263) "Типпу Султан" (Tippu Sultan) и (FFG-264) "Шахджахан" (Shahjahan). Таким образом, ВМС Пакистана получили все четыре построенных в Китае боевых корабля класса "Тип-054A/P".

Как сообщал ЦАМТО, о заключенном в июне 2017 года контракте на поставку ВМС Пакистана первых двух фрегатов "Тип-054A/P" китайской постройки стало известно в конце 2017 года. В июне 2018 года был подписан контракт на поставку двух дополнительных фрегатов серии. Общая стоимость заказа не раскрывается. Первоначально планировалось, что поставка будет полностью завершена в 2021 году. Тем не менее, проект отстал от графика.

Новые корабли составят основу пакистанского флота и заменят устаревшие фрегаты класса "Тарик" ("Тип-21").

Церемония спуска на воду головного фрегата класса "Тип-054A/P", "Тагрил" (Tughril), состоялась на предприятии Hudong Zhonghua 22 августа 2020 года. Второй корабль, "Таймур", был спущен на воду 29 января 2021 года. В ноябре 2019 года прошла церемония, посвященная началу резки стали для постройки второй пары фрегатов класса "Тип-054A/P". Спуск на воду третьего фрегата состоялся в августе 2021 года, четвертого – в декабре 2021 года.

Головной фрегат серии, "Тагрил", вошел в боевой состав пакистанского флота в январе 2022 года, "Таймур" – 26 августа 2022 года.

"Тип-054A/P" является модифицированной версией фрегата "Тип-054А" ВМС НОАК и предназначен для противолодочной, противокорабельной борьбы и противовоздушной обороны.

Фрегат класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") – современный боевой корабль, принятый на вооружение ВМС НОАК в 2007 году. Длина фрегата – 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 4050 т, экипаж – 165 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями Shaanxi 16 PA6V-280 STC мощностью 5700 кВт и развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность хода – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

Точные данные о вооружении и средствах обнаружения фрегатов "Тип-054A/P" ВМС Пакистана пока не раскрываются.

Для справки: вооружение фрегата ВМС НОАК включает 76-мм артиллерийскую установку H/PJ26, два 30-мм ЗАК "Тип-1130". Корабль оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16 (дальность стрельбы до 40 км), две счетверенные пусковые установки с противокорабельными ракетами C-803. Для расширения возможностей по борьбе с подводными лодками фрегат оснащен установленной на корпусе ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7. Корабль может принимать вертолеты Ka-28 или Z-9C.

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Страны
Китай
Пакистан
Продукция
Shaanxi Y-8
YJ-82
Проекты
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