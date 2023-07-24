Минобороны РФ провело учения по изоляции района Черного моря

Силы Черноморского флота провел учения после выхода России из зерновой сделки

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Силы Черноморского флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя", – говорится в комментарии ведомства.

На учениях экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени на полигоне в северо-западной части Черного моря.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 20 июля все суда, заходящие в украинские порты в черноморской акватории, будут считаться перевозчиками военных грузов.

Россия будет рассматривать страны-владельцы этих судов как вовлеченных в военный конфликт.

Радио Sputnik писало, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил комментарий Минобороны по поводу небезопасных зон в Черном море.