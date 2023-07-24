Войти
РИА Новости

Минобороны РФ провело учения по изоляции района Черного моря

131
0
0
Учения ВМФ России. Архивное фото
Учения ВМФ России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Силы Черноморского флота провел учения после выхода России из зерновой сделки

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Силы Черноморского флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя", – говорится в комментарии ведомства.

На учениях экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени на полигоне в северо-западной части Черного моря.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 20 июля все суда, заходящие в украинские порты в черноморской акватории, будут считаться перевозчиками военных грузов.

Россия будет рассматривать страны-владельцы этих судов как вовлеченных в военный конфликт.

Радио Sputnik писало, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил комментарий Минобороны по поводу небезопасных зон в Черном море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
05.11.2021
Рейс из Стамбула: зачем США направили Mount Whitney в Черное море
30.06.2021
Российские военные провели учебную проверку ПВО Крыма на фоне маневров Sea Breeze
21.04.2021
Блицкриг как форма суицида
19.04.2021
Проход под Крымским мостом
05.05.2020
Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО
14.08.2019
Традиции Петра Великого в подготовке офицеров ВМФ живут
05.09.2013
Сергей Шойгу: Россия считает Украину своим стратегическим партнером
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге