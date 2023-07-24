Войти
ТАСС

В Воздушных силах Украины назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолетов

149
0
0
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что этот истребитель "технологичен и имеет серьезное вооружение"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что российский истребитель Су-35 является одним из самых лучших самолетов, отметив его высокие боевые возможности.

"У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. <...> Основной самолет, который представляет для нас угрозу, - это Су-35. Это нужно признать", - ответил он в интервью агентству РБК-Украина на вопрос о том, что российская авиация может противопоставить истребителям F-16, которые Киев хочет получить от Запада.

Игнат уточнил, что российский истребитель "технологичен и имеет серьезное вооружение". "Плюс, главное в самолете - это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику, то есть сопровождать и вести огонь сразу по нескольким воздушным целям. И это Су-35 имеет. Кроме того, у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы и так далее", - добавил он.

Представитель командования также напомнил, что Россия располагает и многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе ВКС России носит индекс Су-35С.

Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения. В самолет также интегрированы информационно-управляющая система и РЛС с фазированной антенной решеткой, которая имеет дальность обнаружения целей от 100 до 400 км. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
ПАК ФА
Су-35
Су-35С
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
23.03.2023
Американцы сравнили истребители Су-35 и F-16
17.05.2022
Названы пять самых опасных для США истребителей
22.10.2018
Совершенное вооружение: в США оценили истребители Су-35
22.06.2012
В 2011 году ОАО «Компания «Сухой» получило максимальную выручку с момента образования общества
23.08.2011
Истребительная авиация: только тяжелые машины?
17.08.2011
ПАК ФА и компания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге