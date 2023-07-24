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Дрон «Овод» уничтожил склад с боеприпасами ВСУ на авдеевском направлении

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский дрон-камикадзе «Овод» уничтожил на авдеевском направлении склад с боеприпасами

Офицер группировки войск ВС РФ «Юг» 21 июля сообщил, что российский дрон-камикадзе «Овод» уничтожил склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в ближней тыловой зоне противника на авдеевском направлении.

«Нашим оператором БПЛА под Авдеевкой был применен дрон «Овод». Работали через ретранслятор на дальней дистанции. Нанесли удар по складу с БК (боекомплектом. — Ред.) в ближней тыловой зоне противника. Операцию сняли на видео с разведдрона. Благодаря этому видно, что цель была точно и успешно поражена», — приводит его слова «РИА Новости».

«Овод» работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица), при котором оператор дрона может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен замыкателем для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа. Стоимость такого дрона составляет порядка 40 тыс. рублей.

Ранее, 19 июля, в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых российский дрон-камикадзе «Упырь» уничтожил катер ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области.


4 июля российские военнослужащие уничтожили артиллерийские установки ВСУ с помощью ударных беспилотников «Ланцет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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