В России рассказали о непроходимых для ВСУ минных полях

Минные поля, созданные российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО), стали непроходимыми для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

По его словам, современные мины могут определять, гражданский человек приближается к ним или вооруженный, фиксируя на нем концентрацию металлического оружия и снаряжения.

«Для ВСУ, как пишут, наши минные поля в том же Запорожье оказались непроходимыми. Современные мины — очень умные. Встреча с ними давно не лотерея — наступит или не наступит, наедет танк или нет. Есть управляемые минные поля, за ними следят операторы и, как в кино, нажимают кнопки и подрывают в нужный момент определенные заряды. Преодолеть такое заграждение невозможно», — сказал эксперт.

Суконкин отметил, что существуют направленные мины, которые при активации создают сноп поражающих элементов в секторе 35 градусов. Он добавил, что иногда устанавливают несколько связанных между собой мин — такое заграждение «пройти нереально».

Эксперт пояснил, что существуют противотанковые мины, которые поражают гусеницы и днище машины. Также есть мины, поражающие из укрытия борт танка. По его словам, некоторые образцы содержат до шести килограммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

В мае издание Bild писало, что противотанковые мины ТМ-62 и их более совершенные версии представляют опасность для поставленных Киеву танков Leopard.