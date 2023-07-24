WP: Китай намерен опередить США в новой космической гонке

По мнению обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса, КНР работает над арсеналом вооружений в этой сфере, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Пекин всерьез настроен выиграть новую космическую гонку, опередив Соединенные Штаты. Такое мнение выразил в четверг внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Из всех потенциальных угроз, которые Китай представляет для Соединенных Штатов, более всего меня тревожит будущее превосходство в космосе. Тихо, но упорно Китай разрабатывает арсенал вооружений, чтобы бросить вызов Америке - стране, которая впервые высадила человека на Луну, - и побороться за лидерство в этом пространстве", - пишет он в своей колонке. По мнению Игнатиуса, Пекин хочет взять эту "последнюю высоту" и контролировать ее.

США "слишком поздно обратили внимание" на космические амбиции Китая, отмечает Игнатиус на основании бесед с несколькими американскими экспертами, включая главу Космического командования ВС США генерала Джеймса Дикинсона и помощника министра обороны по космической политике Джона Плама.

Последний, в частности, сообщил обозревателю, что Пентагон сотрудничает с более чем 130 компаниями, такими как Starlink и Maxar, которые выводят на низкую околоземную орбиту коммерческие спутники. "Сочетание государственных систем и коммерческих спутников" может стать ответом Вашингтона на стремление Пекина к лидерству, считает Игнатиус. По его мнению, КНР "не отличается таким всплеском усилий частного предпринимательства" в космической сфере.

Однако Китай может быть способен выводить из строя американские спутники, указывает Игнатиус, отмечая, что необходимо обсудить с Пекином и закрепить "нормы и правила поведения" в этой области. "Иначе США могут потерять свое некогда внушительное преимущество на последнем рубеже", - заключает колумнист.