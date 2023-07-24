Катер "Ивановец" уничтожил ракетами судно-мишень на северо-западе Черного моря

В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района и выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Экипаж ракетного катера "Ивановец" Черноморского флота (ЧФ) отработал в северо-западной части Черного моря уничтожение судна-мишени с помощью противокорабельных ракет. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря. В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотников подтвердили успешное выполнения боевого упражнения, судно-мишень в результате ракетного удара было уничтожено.