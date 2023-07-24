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РИА Новости

Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.управляет БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости

Сенатор Шейкин: школьников могут с сентября начать обучать пользованию беспилотниками

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения, заявил РИА Новости зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", – сказал он.

В ответе Шейкину от первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что в программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".

"Указанная программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года", – говорится в документе.

По словам Шейкина, задачи курса начальной военной подготовки – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в Вооруженных силах.

"Армия сейчас – это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника", – заключил сенатор.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что начальная военная подготовка в российских школах появится со следующего года в рамках уроков ОБЖ.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
БПЛА
ИТ
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