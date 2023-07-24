Израильское специальное оборудование не спасло: танк ВСУ вспыхнул как свеча

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Украинские боевики продолжают терять тяжелую бронетехнику, поставленную из-за рубежа. Стало известно о потере второго прибывшего из Словении танка М55S.

Его уничтожили гвардейцы - артиллеристы Западного военного округа обнародовали. Они обнародовали видеокадры, снятые разведывательным беспилотником на участке линии соприкосновения Сватово - Кременная.

Как отмечает "Российская газета (проект "РГ: русское оружие"), экипаж противника попытался укрыть боевую машину ее в лесном массиве. Однако это не помогло. Лазерный целеуказатель БПЛА точно навел на него высокоточный боеприпас, тип которого не сообщается. Уточняется только, что он экспериментальный.

В результате через несколько мгновений "пятьдесят пятый" загорелся. Не помогла даже распиаренная израильская система пожаротушения с оптическими датчиками, так как пламя охватило находящийся на борту боекомплект. В результате танк полностью выведен из строя и не подлежит восстановлению. О судьбе четверых членов экипажа ничего неизвестно.

За последние дни это уже второй уничтоженный М55S, принадлежавший батальону 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В предыдущий раз российский корректируемый снаряд "Краснополь" смог проломить такому гусеничному бронеобъекту крышу башни.

Причем, этот танк, отправившись на списание, так и не успел принять участие в наступательных действиях.