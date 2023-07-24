В России разработали портативные РЛС для защиты от морских беспилотников

"Росэлектроника": в России создали РЛС, способные эффективно засекать морские беспилотники

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал портативные РЛС, способные эффективно засекать безэкипажные катера на дальности до шести километров и обеспечивать защиту морских объектов, сообщил РИА Новости гендиректор Рыбинского завода приоборостроения (входит в "Росэлектронику") Андрей Комогорцев.

Мини-РЛС представляет собой портативную многофункциональную станцию. Ее вес с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 килограммов. Изначально эти станции разрабатывались для защиты объектов критически важной инфраструктуры от воздушных беспилотников и для обнаружения наземной техники.

"Водная поверхность не создает дополнительных радиопомех при работе этой РЛС. Любительская трехметровая лодка гарантированно видна с расстояния шести километров. Это позволяет использовать такую станцию для охраны морских и речных объектов от несанкционированного проникновения", - сообщил Комогорцев, отвечая на вопрос, можно ли использовать такие РЛС для защиты от морских дронов.

Ведущий российский эксперт по беспилотникам, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов в беседе с РИА Новости подтвердил, что подобные комплексы можно успешно использовать для защиты таких сооружений, как Крымский мост, морские базы, прочие прибрежные объекты, от нападения дронов с моря.

"Из-за своей портативности они не требуют дополнительной инфраструктуры. При этом их дальность обнаружения малоразмерных надводных объектов в 6 километров при заявленной ранее в открытых источниках максимальной скорости морских дронов Украины в 43 узла будет обеспечивать оповещение соответствующих силовых структур минимум за четыре минуты до контакта. Кроме того, РЛС будут отслеживать точное местоположение безэкипажных катеров в каждый момент времени в любое время суток", - пояснил эксперт.

Он добавил, что наличие координатной информации о целях, в том числе в сложных погодных условиях, с запасом в несколько минут позволит эффективно уничтожать украинские дроны на подходе к мосту.

РЛС подобного типа, уточнил Федутинов, обычно используют миллиметровый диапазон зондирующего сигнала и способны эффективно засекать воздушные, наземные и морские цели.

Для сравнения: РЛС обнаруживает на дальности шесть километров любительскую лодку длиной ьои метра, которая практически не возвышается над водой, при этом длина украинских безэкипажных катеров, согласно открытым данным, составляет 5,5 метра.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.