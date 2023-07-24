ЦПВС зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ

ЦПВС в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ

В Сирии зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 возглавляемой США международной коалиции в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил 20 июля заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Рафаль» «коалиции». При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — отметил он.

Также за сутки было зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Ранее, 18 июля, Гуринов сообщил, что беспилотники международной коалиции, возглавляемой США, за прошедшие сутки совершили над Сирией 14 несогласованных с российской стороной полетов. Отмечалось, что в районе Эт-Тнаф, над которым проходят международные воздушные трассы, было зафиксировано шесть нарушений воздушного сирийского пространства.

В этот же день председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии. Кроме того, Милли отметил, что имеется линия связи для избежания конфликтов, которую Центральное командование ВС США применяет каждый день, чтобы предотвратить какие-либо инциденты.

Между тем за последние дни так называемая коалиция регулярно нарушает протоколы деконфликтации и проводит опасные воздушные маневры. Так, 17 июля замруководителя российского ЦПВС сообщил, что международная коалиция во главе с США за сутки четыре раза нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.