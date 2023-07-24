Войти
Известия.ru

ЦПВС зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ

145
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg

ЦПВС в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ

В Сирии зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 возглавляемой США международной коалиции в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил 20 июля заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Рафаль» «коалиции». При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — отметил он.

Также за сутки было зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Ранее, 18 июля, Гуринов сообщил, что беспилотники международной коалиции, возглавляемой США, за прошедшие сутки совершили над Сирией 14 несогласованных с российской стороной полетов. Отмечалось, что в районе Эт-Тнаф, над которым проходят международные воздушные трассы, было зафиксировано шесть нарушений воздушного сирийского пространства.

В этот же день председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии. Кроме того, Милли отметил, что имеется линия связи для избежания конфликтов, которую Центральное командование ВС США применяет каждый день, чтобы предотвратить какие-либо инциденты.

Между тем за последние дни так называемая коалиция регулярно нарушает протоколы деконфликтации и проводит опасные воздушные маневры. Так, 17 июля замруководителя российского ЦПВС сообщил, что международная коалиция во главе с США за сутки четыре раза нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
Rafale
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.07.2023
Девять нарушений США протоколов деконфликтации зафиксировано в Сирии
27.05.2022
Боевой разворот Анкары
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
18.04.2018
Победа перехватом
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге