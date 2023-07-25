Американцы о передаче кассетных снарядов Киеву: мы еще об этом пожалеем

Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы, пишет WP. Данный вид оружия запрещен в большинстве стран мира из-за высокого риска смертей среди мирных граждан. Читатели газеты осудили это решение. "Мы еще об этом пожалеем", — написал один из них.

Украина начала применять предоставленные США кассетные боеприпасы против российских войск на юго-востоке в попытке разрушить их хорошо укрепленные позиции, которые тормозят летнее наступление Киева, сообщают знакомые с ситуацией украинские чиновники.

Использование спорного оружия американского производства, о котором ранее не сообщалось, последовало за “трудным решением” президента Байдена отдать приказ о поставке запрещенных многими странами снарядов. Правозащитники, европейские союзники и даже некоторые демократы раскритиковали этот шаг из-за высокого риска смертей среди гражданского населения.

Запрещенные более чем в 120 странах кассетные бомбы взрываются в воздухе над целью, разбрасывая десятки, если не сотни снарядов меньшего размера на площади в несколько футбольных полей. Особенно уязвимы в этом контексте дети, поскольку неразорвавшиеся поражающие элементы могут лежать на земле годами.

Украинские чиновники уже давно просили у союзников именно данный вид боеприпасов, чтобы компенсировать значительный дефицит средств артиллерии, оружия и личного состава.

Ранее на этой неделе командир 57-й бригады полковник Александр Бакулин заявил в интервью BBC News, что необходимость обусловлена нанесением максимального урона пехоте противника, хотя всех проблем на поле боя это все же не решит.

Ожидается, что помимо юго-восточных областей Украины кассетные боеприпасы будут применятся вблизи контролируемого Россией города Артемовск, где состоялось наиболее продолжительное и кровопролитное сражения всего нынешнего конфликта.

Российские опорные пункты на востоке и юге плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками на участках глубиной от 5 до 15 километров. Благодаря этому русским удалось затормозить начавшееся около месяца назад контрнаступление Украины.

Один украинский чиновник сообщил The Washington Post, что боеприпасы используются по российским позициям с целью разрушить окопы, замедляющие продвижение украинских сил в стремлении отвоевать территории. Этот чиновник, как и другие, согласился обсуждать деликатные военные операции исключительно на условиях анонимности.

Решение Байдена об отправке боеприпасов стало кульминацией многомесячных дебатов внутри администрации и принималось в обход закона, запрещающего производство, применение или передачу кассетных боеприпасов с “коэффициентом неразорвавшихся снарядов” более 1%.

Удалось это с помощью редкого положения Закона об иностранной помощи, которое позволяет президенту выходить за рамки ограничений на экспорт оружия, если, по его мнению, это отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности США.

На прошлой неделе в защиту данного решения выступил Министр обороны Ллойд Остин, заявив, что кассетные боеприпасы помогут поддерживать давление на русских до тех пор, пока Запад не нарастит производство менее опасных вооружений. По его словам, Украина в письменной форме обязалась не применять данный вид снарядов против населенных пунктов и производить расчистку тех районов, где они все же будут использованы.

“Они [украинцы] будут вести учет районов, где будут применять их [боеприпасы], и отдавать приоритет разминированию. А мы будем помогать им в этом в тех местах, где нам будут предоставлены необходимые условия”, — сказал Остин.

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Большинство союзников Вашингтона по НАТО являются подписантами Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их применение и производство, а Соединенные Штаты, Россия и Украина — нет.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отверг идею о том, что отправка боеприпасов ставит под сомнение моральный авторитет США.

"Мысль о том, что предоставление Украине оружия для того, чтобы она могла защитить свою родину, защитить своих мирных жителей, является каким-то вызовом нашему моральному авторитету, я считаю сомнительной", — сказал Салливан.

Комментарии читателей:

Worthmj

Джейк Салливан говорит, что предоставление Украине оружие для самообороны не вызывает сомнений с моральной точки зрения. Кто-нибудь скажите ему, что этот вид запрещен международным договором. В общем, аргументация неубедительная, а сам Джейк Салливан — идиот.

Kartini

Напоминает то, как в конце Второй мировой войны Гитлер запускал по Великобритании усовершенствованные ракеты V1 и V2. Террор в чистом виде — террор и отчаяние.

NantucketRose

Вот вам и мантра команды Байдена, прикрывающейся правами человека перед остальными странами. Все осудившие применение кассетных бомб смотрят на это и думают: “Они что, издеваются?” А письменные обязательства Украины не факт, что будут выполняться. Не зря же transparency.org считает ее одной из самых коррумпированных в мире.

Czyd1amond

Все это ужасно. Не дай бог США ввяжутся в войну с Россией. Трудно, наверное, защищать Украину и не совершать при этом актов агрессии против России.

Jlevine1675dl

Глупость и заблуждение. Россия ответит, в этом плане у нее есть серьезное преимущество. Ее оборонительные сооружения растянулись на километры, артиллерия ведет скоординированную работу, а история знает не один пример боев на истощение. В будущем мы станем оглядываться на это решение с удивлением и стыдом. Украине успеха не добиться. Ну никак. Имея дело с врагом, который возвел проблему расширения НАТО к своим границам в ранг "экзистенциальных", непонимание последствий является ужасной ошибкой.

Dachannien

Украина хочет засыпать собственную землю кассетными снарядами, а затем все это расчищать — что ж, ее решение.

Frank Galloro

Если на войне хороши все средства, ни о каком моральном авторитете не может быть и речи.

Cleisthenes

Мы еще об этом пожалеем... Никто не настаивает на переговорах, чтобы поскорее все закончить... Насилие только растет, и однажды мы оглянемся назад с вопросом, а почему так произошло. Это оружие ничего не изменит, а лишь принесет смерть и лишения мирным гражданам. Ничего не меняется, а США теряют остатки морального превосходства.

Авторы статьи: Джон Хадсон (John Hudson) и Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan)