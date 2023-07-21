Войти
Военное обозрение

Китайская армия адаптировала гражданские беспилотники для боевых нужд

87
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине обе стороны конфликта активно используют беспилотники, самым распространенным из которых стали БПЛА гражданского назначения. Их массово применяют в качестве разведывательных машин или переоборудуют в ударные дроны, несущие средства поражения вплоть до мин.

Данный опыт решили востребовать в китайской армии.

НОАК перепрофилировала коммерческий беспилотник для поддержки логистических операций, включая сброс боеприпасов солдатам во время боя

- отмечается в издании Janes.

Видеозапись, транслируемая CCTV, показывает, как 83-я группа сухопутных войск НОАК использует во время учений переделанный коммерческий квадрокоптер вертикального взлета и посадки для снабжения боеприпасами солдатам в условиях имитируемого боя.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается в издании, БПЛА данного типа доступен для покупки в китайских интернет-магазинах. В качестве его назначения указано опрыскивание сельскохозяйственных угодий. В ходе проведенной военными адаптации для боевых нужд под центральным модулем беспилотника был установлен импровизированный отсек для размещения боеприпасов, сделанный, вероятно, из углеродного волокна. Створки в нижней части отсека открываются, чтобы сбрасывать средства поражения на развёрнутые войска.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
26.06.2023
Братья навек, но табачок врозь
15.11.2021
Жэньминь жибао (Китай): Россия ускоряет развитие беспилотной авиации
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
14.09.2018
Боевые машины поддержки танков "Терминатор" будут участвовать в маневрах "Восток-2018"
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
20.05.2016
Признайте факты: российская армия проходит модернизацию и становится смертоносной военной машиной (The National Interest, США)
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 01:14
  • 53335
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 15:06
  • 10
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.07 13:30
  • 1
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 13:17
  • 1
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 08:34
  • 3
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 04:49
  • 2578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт