Китайская армия адаптировала гражданские беспилотники для боевых нужд

Источник изображения: topwar.ru

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине обе стороны конфликта активно используют беспилотники, самым распространенным из которых стали БПЛА гражданского назначения. Их массово применяют в качестве разведывательных машин или переоборудуют в ударные дроны, несущие средства поражения вплоть до мин.

Данный опыт решили востребовать в китайской армии.

НОАК перепрофилировала коммерческий беспилотник для поддержки логистических операций, включая сброс боеприпасов солдатам во время боя

- отмечается в издании Janes.

Видеозапись, транслируемая CCTV, показывает, как 83-я группа сухопутных войск НОАК использует во время учений переделанный коммерческий квадрокоптер вертикального взлета и посадки для снабжения боеприпасами солдатам в условиях имитируемого боя.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается в издании, БПЛА данного типа доступен для покупки в китайских интернет-магазинах. В качестве его назначения указано опрыскивание сельскохозяйственных угодий. В ходе проведенной военными адаптации для боевых нужд под центральным модулем беспилотника был установлен импровизированный отсек для размещения боеприпасов, сделанный, вероятно, из углеродного волокна. Створки в нижней части отсека открываются, чтобы сбрасывать средства поражения на развёрнутые войска.