Отстранение командарма получилось громким

Денис Лямин сменил Ивана Попова в руководстве 58-й армией Южного военного округа

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Новым командующим 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-майор Денис Лямин. Об этом стало известно из нашумевшего выступления его предшественника на этой должности генерал-майора Ивана Попова. В закрытом чате 12 июля он обратился к сослуживцам с прощальным словом, начав с новости, что пару дней тому назад в командование воинским объединением вступил Лямин.

Несмотря на всю эмоциональность заранее записанного голосового послания, на него вряд ли бы обратили внимание те, для чьих ушей оно изначально не предназначалось. Однако звуковой файл выложили другие люди на иных информационных ресурсах. Благодаря их «помощи» послание стало гулять по просторам интернета, став «вирусным». Фрагменты из его расшифровки публиковались на газетных страницах.

В роли распространителя обращения Попова к сослуживцам выступил депутат Государственной думы Андрей Гурулев, сам в прошлом командующий 58-й армией. Гурулев разместил его в своем Telegram-канале. Вскоре к теме подключился секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Посредством собственного канала в Telegram Турчак дал пояснение: «Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести» (цитата по сообщению ИТАР-ТАСС). Возглавляющий рабочую группу по вопросам СВО Турчак также отметил, что Попов относится к командирам, «которыми может гордиться страна».

Высокое мнение о теперь уже бывшем командарме высказали еще несколько авторитетных личностей. В их числе глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В обращении Попов упоминает приказ министра обороны о своем «отстранении» после возникновения разногласий с вышестоящим начальством. Они касались боевой работы, материально-технического обеспечения, эффективности контрбатарейной борьбы, недостатка станций артиллерийской разведки и др. Поскольку длительность обращения составляет считаные минуты, там не содержится никаких подробностей, которые бы выдавали военную тайну или раскрывали какие-либо секреты. А в постановочном плане подобное говорится многими и открыто и даже обсуждалось «на камеру» в ходе беседы Верховного главнокомандующего с военкорами в Кремле 13 июня («Беседа о спецоперации», НВО от 22.06.23).

К сожалению, это не все новости про 58-ю армию. За день до репоста обращения бывшего командарма тем же Андреем Гурулевым (а ранее советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко) был подтвержден факт гибели заместителя командующего ЮВО Олега Цокова (заметим, что официальной информации МО РФ не поступало ни о назначении генерала на этот пост, ни о его смерти). Насколько известно, генерал-лейтенант погиб в результате удара британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту 58-й армии в районе Бердянска. «Причем это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и, по сути, он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там – и опять пошел воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах, и это правда», – рассказал Андрей Гурулев в эфире передачи «60 минут».

Как известно, 58-я армия входит в состав ЮВО, ее штаб располагается во Владикавказе. Входящие в оперативное объединение воинские части принимают участие в СВО. Ее бойцы сорвали планы командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к Азовскому морю в ходе главного удара в рамках ведущегося с 4 июня контрнаступления.

Южнее города Орехов в Запорожской области противник впервые в большом количестве применил германские танки Leopard-2, американские боевые машины пехоты M2 Bradley, французские колесные бронемашины AMX-10R со 105-мм орудием и ряд другой военной техники, поставленной странами НАТО.

С запорожских полей пришли первые фото и видеокадры горящих «леопардов». Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий недавно сказал, что обстановка на линии боевого соприкосновения остается «стабильно напряженной». По его словам, основные усилия противник концентрирует на участках Луговое – Малые Щербаки и у поселка Пятихатки. «В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона Судоплатова, – пояснил Балицкий. – Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается».

В течение июня на запорожском и соседнем южно-донецком направлении шло самое напряженное и кровопролитное сражение СВО. Здесь противник потерял большую часть из 1244 уничтоженных танков и бронемашин, о которых 11 июля сказал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он подсчитал, что за время летнего контрнаступления потери ВСУ составили более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц различной военной техники, включая 1244 боевых бронированных машины. «В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley», – уточнил министр. «В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», – резюмировал Шойгу.

По подсчетам МО РФ, в мае потери ВСУ составили более 16 тыс. военнослужащих (против 15 тыс. в апреле) и 400 бронемашин. Словом, статистика указывает на существенное повышение накала вооруженной борьбы. Интересной цифрой со зрителями телеканала «Россия 24» поделился президент РФ Владимир Путин. В интервью ведущему выпуска от 13 июля он сказал, что с начала украинского наступления 4 июня уничтожено 311 танков противника.

Хотя противник не оставляет попытки продвинуться вперед, командование в Киеве пришло к осознанию невозможности прорыва линии обороны в Запорожской области, где оборудованы долговременные огневые позиции, выставлены многочисленные минные поля. Поэтому ВСУ стали пытать счастья ближе к Донецку, Соледару и Артемовску. Это нашло отражение в ежедневной статистике потерь противника, приводимой МО РФ. Так, в сводке военного ведомства за 14 и 15 июля общее число погибших военнослужащих ВСУ дается 670 и 645 соответственно, причем цифры для трех «южных» направлений (херсонского, запорожского и южно-донецкого) составили 240 и 280, а для одного донецкого – 315 и 280.