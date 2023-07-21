Антитеррор на море и на суше

Бойцы сил специальных операций действуют на Земле обетованной с закрытыми лицами, опасаясь мести палестинских движений сопротивления. Фото с сайта www.idf.il.

Как устроен старейший израильский спецназ Шайетет-13

Шайетет-13 является уникальным спецподразделением израильского Военно-морского флота. Его задача – выполнение морских и специальных операций, которые включают диверсионные, разведывательные и антитеррористические действия.

ИСТОРИЯ И ОБРАЗЦЫ

Предтечей подразделения была морская рота Хаганы – сил самообороны еврейских поселений Палестины. Подразделение включало группу моряков-водолазов, натренированных для морских диверсий. Кроме того, существовало подразделение морских катеров, предназначенных для надводных диверсий. Оба подразделения были объединены в Шаейтет-13 в 1950 году.

Главной причиной формирования объединенного подразделения морского спецназа было появление флотов в арабских странах, в отношении которых требовалось проводить специальные морские операции. Объединение обоих спецподразделений позволяло более эффективно осуществлять командование и контроль в случае войны.

Когда подразделение создавалось, анализировались успешные диверсионные подводные операции Второй мировой войны.

В частности, весьма результативно показали себя итальянские боевые пловцы, потопившие значительное число английских кораблей. Израильтяне, решившие создать морскую спецкоманду или спецназ для морских операций, учились прежде всего у итальянских подводных диверсантов.

Интерес представлял также английский диверсионный опыт: ведь англичане оспаривали первенство по части потопленных кораблей противника у итальянцев. Тем более что израильтян и англичан связывало боевое партнерство. Еврейская бригада, созданная из поселенцев Палестины, сражалась в составе британской армии против фашистов. Она была вооружена британским правительством. Поэтому морской диверсионный опыт указанных стран был превалирующим при создании Шайетет-13.

СОСТАВ И ПОДГОТОВКА

Шайетет-13 включает в себя три роты.

Первая рота – водолазная. Она нацелена на диверсии против морских кораблей и судов с помощью водолазного снаряжения и специальных морских плавсредств – малых подводных лодок и специальных торпед, несущих операторов.

Вторая рота – рейдовая. Ее задача – выполнение диверсионных операций и антитеррористических мероприятий на прибрежных территориях.

Третья рота – катерная. Она включает в себя экипажи малых скоростных катеров, предназначенных для доставки групп морских спецназовцев и выполнения диверсий против крупных кораблей и судов.

Новобранцы, прошедшие сложные физические, психологические и интеллектуальные испытания, отправляются на прохождение первой ступени боевой подготовки, длящейся шесть месяцев. В ходе этого курса будущие морские спецназовцы осваивают израильское, американское и российское стрелковое оружие, пехотную тактику, получают военно-инженерную подготовку, а также сухопутную минно-подрывную подготовку.

Вторая ступень боевой подготовки – обучение в парашютной школе, где осваиваются прыжки с парашютом с разных высот и высадка с различных видов воздушного транспорта.

Третья ступень боевой подготовки – дайвинг. Изучается подводное плавание, погружение на разные глубины, подводное ориентирование.

Четвертая ступень – проведение подводных диверсий, работа с морскими доставщиками (мини-подлодки, специальные торпеды); на этой же ступени изучаются морские мины и обращение со взрывчаткой для морских спецопераций.

Пятая ступень – высадка с различных морских судов и десантирование с парашютом на воду.

Шестая ступень подготовки проходит в школе антитеррора. Бойцы учатся освобождать заложников на суше и на море. Они тренируются в нападении на террористов на самолете, поезде, корабле, в здании, на транспорте.

Наконец, седьмая ступень – обучение диверсионным действиям на суше. Под диверсионными действиями подразумеваются секретные атаки на объекты противника – штабы войск, военные базы, штабы управления террором.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ОФИЦЕРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Первым командиром подразделения был будущий адмирал Йохай бен Нун. В 1948 году он возглавил подразделение катеров и специальных торпед в ВМФ Израиля.

В этот период еврейские силы в Палестине, а позднее новорожденное государство Израиль вели войну за независимость против арабских стран (1947–1949). ВМФ Египта превосходящими силами проводил морские операции против нового государства.

Йохай бен Нун возглавил группу спецназовцев, использующих специальные торпеды. Группа сумела уничтожить ведущий корабль египетского флота «Эмир Фарук». За эту операцию Йохай бен Нун получил звание Героя Израиля. В 1950 году он возглавил новое подразделение Шайетет-13, которое, как уже говорилось, объединило морскую роту и подразделение катеров.

В 1960 году Йохай бен Нун возглавил израильский ВМФ. Он разработал морскую доктрину, в основе которой содержалось положение, что флот должен иметь малые корабли и высокоточное ракетное оружие. Эта доктрина позволила Израилю удерживать паритет с совокупными военно-морскими силами арабских стран.

Вице-адмирал Ами Аялон начал службу в Шайетет-13 рядовым бойцом. Он проявил себя в шестидневной войне против арабских стран (1967), в результате чего был произведен в офицеры. В ходе израильско-египетской «войны на истощение» (1969–1970) лейтенант Аялон проявил недюжинную храбрость, возглавив десантную группу морских спецназовцев, которая высадилась на Зеленый остров и уничтожила египетский гарнизон. За эту операцию он был награжден медалью «За героизм».

Впоследствии Ами Аялон возглавил ВМФ Израиля. Он способствовал оснащению флота корветами и современными подводными лодками. По завершении командования флотом вице-адмирал Аялон возглавил Шабак – израильскую контрразведку.

Генерал-майор Йоав Галант также начал свой путь в спецподразделении рядовым бойцом. Он участвовал во многих операциях Шайетет против палестинских террористов, быстро построил карьеру и стал командиром этой элитной части в звании капитана первого ранга. Впоследствии он перешел в Сухопутные войска и возглавил Южный округ Армии обороны Израиля. Венцом военной карьеры генерал-майора Галанта стал пост министра обороны.

ВАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ МОРСКИХ СПЕЦНАЗОВЦЕВ

В ходе арабо-израильских войн и в процессе противодействия палестинской террористической деятельности морские спецназовцы Израиля сконцентрировались на трех видах операций:

морские диверсии против ВМФ и прибрежных объектов;

захват судов с оружием, предназначенным для палестинских и других террористических группировок;

контртеррористическая деятельность против руководителей и боевиков этих группировок.

Впервые морские спецназовцы громко заявили о себе в ходе «войны на истощение» с Египтом. 20 июля 1969 года подразделение Шайетет совершило уже упомянутый рейд на Зеленый остров – искусственный остров в Красном море близ устья Суэцкого канала, где британцы возвели железобетонный форт. Первая группа бойцов высадилась на специальных торпедах и уничтожила боевое охранение египтян. Вторая группа выдвинулась скрытно вплавь. Третья группа высадилась на лодках. В ходе боя египетский гарнизон острова был уничтожен.

В ходе войны Судного дня диверсанты Шайетет проникли на египетскую военно-морскую базу и взорвали три катера – ракетный и два торпедных. Это произошло 17 октября 1973 года. А 21 октября того же года штурмовые группы израильских боевых пловцов расстреляли из гранатометов египетские катера на базе ВМФ, осуществив скрытую высадку.

В 1985 году израильские спецназовцы проникли в порт в Тунисе и взорвали флотилию одной из палестинских группировок, перевозившую оружие. Операции по захвату оружия для террористов сыграли существенную роль в уменьшении террора в Израиле. В частности, обеспечением палестинских террористов оружием занимался Иран. Эта миссия была поручена элитному иранскому подразделению – Корпусу стражей Исламской революции.

В мае 2001 года подразделение Шайетет провело операцию против Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), который тайно перевозил оружие из Ливана. Груз для террористов включал реактивные минометы, гранаты, автоматы. Судно было захвачено бойцами Шайетет и доставлено в Израиль.

В январе 2002 года иранцы отправили боевикам Организации освобождения Палестины (ООП) транспортное судно «Карин А», груженное реактивными минометами, снайперскими винтовками, ручными противотанковыми гранатометами, противотанковыми ракетами и минами. Помощники лидера Палестинской администрации должны были встретить иранское судно.

Израильские боевые пловцы получили команду проникнуть на корабль и конфисковать груз. Они разделились на две группы. Первая группа высадилась на судно с воздуха по тросу с вертолетов. Вторая проникла, осуществив скрытый подход к судну на быстроходных катерах. Захват был произведен без единого выстрела. Совокупный вес захваченного оружия составил 50 т.

В ноябре 2009 года морские спецназовцы перехватили судно «Francop», шедшее из Ирана через Египет и Кипр в Ливан. Оружие предназначалось для ливанской группировки Хезболла. Груз весил 500 т и включал мины, артиллерийские снаряды, ракеты для реактивных минометов. Израильтяне скрытно высадились на иранское судно, захватили его и доставили с грузом в Израиль.

В 1990-е и 2000-е годы рейдовые группы подразделения совершили скрытые проникновения в Ливан с моря, где бойцы уничтожили ряд командиров «Хезболлы».

ПАРТНЕРЫ

Первыми партнерами израильского морского спецназа стала Италия. Бойцы итальянских морских диверсионных сил и итальянские ветераны Второй мировой войны обучали израильтян проведению спецопераций на море. Италия поставила Израилю специальные торпеды, управляемые оператором. Итальянские боевые пловцы тренировали израильских морских спецназовцев.

Франция также стала партнером Шайетет. Французский морской спецназ Юбер тренировался вместе с бойцами израильского спецподразделения.

В последнее время израильские спецназовцы проводят совместные тренировки с «морскими котиками» из США. Американцы накопили изрядный опыт по части антитеррора и контрпартизанских действий.

ПРОТИВНИКИ

Известная в 1970-х годах палестинская организация «Черный сентябрь» ставила своей целью проведение террористических акций против израильских государственных деятелей, гражданского населения, транспорта. В 1973 году бойцы Шайетет провели успешную акцию по уничтожению руководства этой организации в Бейруте.

Поставки оружия из Ирана в диверсионных и террористических целях, упомянутые выше, направлялись ООП, НФОП и ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»). Этот канал поставок морскими спецназовцами Израиля был в значительной степени перекрыт.

В 1988 году бойцы Шайетет обеспечили уничтожение террориста Халиля аль Вазира в Тунисе. Морские спецназовцы помогли выполнить высадку с моря штурмовой группе, обеспечили прикрытие и отход.

Израильский морской спецназ является своего рода образцовым подразделением. До его создания морские спецназовцы использовались только для морских диверсий против судов и кораблей противника. Израильтяне впервые стали использовать боевых пловцов в целях антитеррора. Ведущие морские подразделения спецназа других стран взяли за основу израильский военно-морской антитеррористический опыт.

Тимур Ахметов

Тимур Шамилевич Ахметов – журналист.