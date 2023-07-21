Запад разрабатывает концепцию стратегических многосферных операций

Основные направления модернизации блока НАТО

Главным источником военной угрозы безопасности России являются Вооруженные силы США и возглавляемого ими блока НАТО, накопившие к настоящему времени без преувеличения колоссальный боевой потенциал. И тем не менее продолжающие его наращивать.

Спецоперация на Украине показала, что возможности США и НАТО по производству обычных вооружений (и в особенности обычных боеприпасов) не беспредельны. И тем не менее боевой потенциал США и НАТО по многим направлениям многократно превышает боевой потенциал России.

ТРИ ЗАДАЧИ

Основополагающим документом, определяющим требования военно-политического руководства НАТО к боевому потенциалу Объединенных вооруженных сил (ОВС) блока, является стратегическая концепция «Активное участие, современная оборона», утвержденная в 2010 году на саммите в Лиссабоне. В ней определены три ключевые задачи Североатлантического альянса. Это, во-первых, «коллективная оборона»; во-вторых, «урегулирование кризисных ситуаций»; и в-третьих, «обеспечение безопасности на основе сотрудничества».

Первая задача, в рамках которой определяются обязательства членов НАТО оказывать друг другу помощь в случае внешней агрессии, априорно исходит из «угрозы, исходящей от России». Под эту задачу целенаправленно формируется соответствующее общественное мнение. Этой задачей объясняются необходимость наращивания военной мощи блока НАТО и подготовка к ведению крупномасштабных высокотехнологичных военных действий. Иначе говоря, не прошло и 30 лет после распада Советского Союза, как Европа вновь рассматривается в качестве будущего театра войны Запада с Россией.

Решение второй задачи предполагает готовность блока НАТО вмешиваться в конфликты в любом регионе мира для обеспечения своих интересов – естественно, под благовидным предлогом урегулирования.

Третья задача определяет как дальнейшее расширение зоны влияния НАТО, так и расширение самого блока путем развития партнерских отношений с отдельными странами и международными организациями.

ЦЕЛИ, СИЛЫ И СРЕДСТВА

В целом военно-политический курс Североатлантического альянса направлен на реализацию геополитических интересов Соединенных Штатов и Запада на основе формирования «натоцентричной» модели глобальной безопасности.

В соответствии с «Политической директивой НАТО» 2015 года альянс должен быть способен к одновременному проведению одной оперативно-стратегической операции против сопоставимого по мощи противника (под которым, естественно, подразумевается Россия), двух межвидовых (оперативного уровня) и шести меньших по масштабу совместных операций.

Для этого выделяемые странами-участницами силы и средства должны быть достаточными для развертывания:

– девяти армейских корпусов;

– трех авиационных экспедиционных формирований (в каждом – до 450 самолетов);

– пяти многоцелевых оперативных соединений Объединенных ВМС блока до 50 кораблей в каждом.

При подготовке к ведению крупномасштабной войны ОВС блока после стратегического развертывания могут насчитывать более 8 млн человек, 15 тыс. танков, 6,5 тыс. боевых самолетов и свыше 1 тыс. боевых кораблей.

По установленным срокам приведения в полную боевую готовность ОВС НАТО подразделяются на Силы немедленного реагирования (до 50 тыс. человек), Силы высокой готовности (составляющие до 20% войск (сил) мирного времени) и Силы пониженной готовности (около 80% ОВС мирного времени). Сроки приведения в боевую готовность для них составляют соответственно до 30 суток, до 90 суток и до 180 суток.

ВНИМАНИЕ НА ВОСТОЧНЫЙ ФЛАНГ

При этом процесс повышения боеготовности Объединенных вооруженных сил активно продолжается, подтверждением чему является «План действий по повышению боевой готовности ОВС НАТО» и так называемая военно-политическая инициатива Пентагона «Сдерживание агрессии в Европе», утвержденные еще в 2014 году.

Эти документы предполагают реализацию мер по усилению именно «восточного» фланга блока НАТО. В соответствии с этими документами перед государствами – участниками НАТО поставлена задача значительно нарастить готовность к действиям на удаленных театрах военных действий (ТВД).

Наряду с этим значительно активизированы разведывательные полеты, расширены масштабы и интенсивность учебно-боевой деятельности блока у российских границ (только за последние три года количество учений ОВС НАТО на «восточном» фланге альянса увеличилось в два раза – до более 150 в год).

Осуществляются модернизация размещенных в Европе объектов военной инфраструктуры и наращивание запасов вооружения и военной техники в рамках системы заблаговременного хранения.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

Основной структурой в составе ОВС блока НАТО, предназначенной для быстрого применения в интересах урегулирования вооруженных конфликтов, являются Силы первоочередного задействования, срок приведения которых в полную боевую готовность (как и Сил немедленного реагирования, из состава которых они и выделяются) не превышает 30 суток.

Комплектование Сил первоочередного задействования осуществляется на ротационной основе за счет формирований национальных вооруженных сил стран альянса, которые после соответствующей подготовки на шесть месяцев передаются в подчинение командования ОВС.

В настоящее время численность этого элемента группировки уже увеличена до 40 тыс. человек, а в его структуре создано межвидовое формирование экстренного реагирования численностью до 5 тыс. человек со сроком готовности к развертыванию в назначенном районе от двух до семи суток.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В настоящее время общая численность личного состава европейских стран НАТО составляет около 2 млн человек. В будущем за счет вступления в этот блок Молдавии, Украины и Грузии она может возрасти на 10–15%.

Боевой состав вооруженных сил европейских стран НАТО в настоящее время насчитывает до 12 тыс. танков, около 30 тыс. других бронированных боевых машин, 3,5 тыс. боевых самолетов (в том числе 150 постоянно базирующихся здесь истребителей ВВС США), а также 718 боевых кораблей.

Считается, что наиболее мощными и современным танковыми войсками обладает Германия. Наиболее современным парком боевой авиации располагают Великобритания и Франция. А наиболее мощные и современные флоты принадлежат Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Кроме того, морская группировка НАТО вблизи границ России может быть в сжатые сроки значительно усилена за счет ВМС США.

Собственно американские Вооруженные силы в Европе представлены 7-й полевой армией сухопутных войск (Висбаден, Германия), 3-й воздушной армией ВВС (авиабаза Рамштайн) и 6-м оперативным флотом ВМС (Неаполь, Италия). Командующий Вооруженными силами США в Европейской зоне (Штутгарт, Германия) одновременно является верховным главнокомандующим ОВС НАТО.

Таким образом, уже сейчас Североатлантический союз способен создать на Западном стратегическом направлении мощную группировку.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

В течение предстоящих 10–15 лет значительно возрастет технический уровень вооружения стран НАТО, увеличится количество беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, ожидается принятие на вооружение гиперзвукового оружия.

Развитие боевого потенциала группировки блока на Западном стратегическом направлении как в настоящее время, так и к 2030 году показывает, что основной его прирост после развертывания достигается прежде всего за счет переброски войск (сил) Соединенных Штатов. При этом в долгосрочной перспективе прогнозируется повышение боевого потенциала группировки ОВС НАТО на этом направлении почти на треть – как по группировкам мирного времени, так и после развертывания. Что в определяющей степени будет результатом совершенствования вооружения, а также принятия в состав блока новых членов. Значительный вклад в это может быть внесен и Украиной.

Очевидно, что основу боевого потенциала группировки НАТО после развертывания будут составлять Вооруженные силы США, без которых возможности группировки будует вдвое меньшими.

Еще одним стратегическим направлением, требующим особого внимания в сфере прогнозирования угроз военной безопасности России, в обозримой перспективе стала Арктика. Заявления целого ряда политиков и высокопоставленных военных специалистов США и НАТО, прозвучавшие буквально в текущем году, являются прямым тому свидетельством. Помимо этих заявлений серьезность угрозы подтверждают планы Соединенных Штатов восстановить свой 2-й флот, зоной ответственности которого и является Арктический регион.

МНОГОСФЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Основной формой реализации возможных действий НАТО против России, согласно взглядам западных военных теоретиков, должна стать «многосферная операция» – по названию соответствующей концепции, разработка которой является попыткой руководства вооруженных сил западных стран адаптироваться к особенностям современных войн и вооруженных конфликтов.

В соответствии с этой концепцией, в зависимости от масштаба и характера действий сторон сценарии будущих «многосферных операций» подразделяются на четыре уровня: от небольших по масштабу учений и демонстративных действий до участия ОВС НАТО в крупномасштабной войне, в которой противник (под ним подразумеваются Россия и Китай) обладает сопоставимым технологическим потенциалом. При этом подчеркивается необходимость возобновить весь механизм заблаговременного планирования подобных крупномасштабных операций, которое фактически было прекращено после окончания холодной войны.

Концепцией «Стратегическая многосферная операция» предусматривается, что на стратегическом уровне основные усилия руководства Североатлантического союза будут направлены на согласование действий всех участвующих в операции международных и государственных структур, а также на организацию масштабной информационной кампании.

В оперативно-стратегическом звене предполагается формирование трех штабов межвидовых группировок – соответственно для руководства сухопутным, воздушным и морским компонентами. Наряду с этим признано целесообразным в ближайшее время определить порядок создания органов управления Силами специальных операций, формированиями тылового обеспечения, а также средствами связи и информационного обмена. В перспективе не исключается возможность появления коалиционной группировки искусственных спутников Земли (ИСЗ), которая будет действовать в интересах организации управления.

Все это подтверждает, какое внимание уделяется в Североатлантическом союзе совершенствованию системы боевого управления. По взглядам натовских стратегов, она должна обеспечивать тесное взаимодействие всех войск и сил коалиции. Для этого весь процесс оценки обстановки, принятия решений, организации боевых действий и руководства ими должен осуществляться в едином информационном пространстве на основе использования объединенной сети передачи данных.

ВЫВОДЫ

Все это в совокупности убедительно свидетельствует о том, что:

1. НАТО трансформируется в универсальный инструмент реализации геополитических интересов США и Запада.

2. ОВС НАТО обладают беспрецедентным военным потенциалом и продолжают активно его наращивать.

3. Основу боевого потенциала НАТО составляют Вооруженные силы США.

4. США и их союзники по НАТО ведут подготовку к войне Россией, стремясь обрести над ней неоспоримое военное превосходство.

5. Развитие Объединенных вооруженных сил НАТО направлено на поддержание высокой боевой готовности, применение передовых технологий, наращивание возможностей по ведению всех видов операций, в том числе в космосе и киберпространстве.

6. Основным способом достижения военного превосходства над Россией становится реализация концепции многосферных операций.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.