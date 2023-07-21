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ТАСС

США будут корректировать поддержку контрнаступления ВСУ

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Представитель Пентагона Джон Кирби
Представитель Пентагона Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

В Вашингтоне пообещали предоставить Киеву все, что ему было нужно до начала контрнаступательной операции

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены корректировать поддержку контрнаступления Украины в соответствии с запросами Киева. Об этом заявил в четверг на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы предоставили им [властям в Киеве] все, что им было нужно, до начала контрнаступления. И мы доставили это почти в рекордные сроки. <...> Но по мере развития контрнаступления мы также готовы продолжать видоизменять оказываемую им поддержку", - сказал представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что коллективный Запад самым внимательным образом отнесся ко всем запросам Киева "не только на инструменты и вооружения", но и на подготовку личного состава в преддверии контрнаступления. "Они получили все, что просили", - отметил Кирби, уточнив, что имеет в виду в том числе "цепочки поставок". "США и Запад предоставили все это. Можете ожидать, что это будет продолжаться", - добавил сотрудник СНБ.

Как заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет медленным, а его цена будет высокой. ВСУ, по признанию Милли, сейчас платят "огромную цену" за попытки наступления на российские позиции. "Как мы публично заявили недели назад, это наступление будет медленным. Оно будет сложным. И у него будет высокая цена", - сказал Милли.

Он предположил, что еще рано давать оценки контрнаступлению и говорить, что оно захлебнулось. "Это далеко от провала, на мой взгляд. Считаю, что еще слишком рано делать выводы подобного рода", - сказал Милли. "Думаю, предстоит еще много боевых действий. И повторю сказанное ранее: это будет делом долгим, сложным, кровавым", - добавил руководитель КНШ.

Как сообщали ранее в Минобороны России, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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