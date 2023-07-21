Атака на Крымский мост не останется без ответа

Министерство обороны РФ сообщило об ударах по целям у Одессы и Николаева

Вечером 17 июля, выступая на совещании по ситуации в районе Крымского моста, президент РФ Владимир Путин пообещал «ответ со стороны России» на повторную атаку по объекту за все время проведения специальной военной операции на Украине (первая датируется 8 октября 2022 года). Министерство обороны РФ готовит соответствующие предложения. Ответственность за случившееся возложена на киевский режим. Глава государства охарактеризовал его действия как «преступление бессмысленное… и жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица» (погибла семейная пара из Белгорода, их несовершеннолетняя дочь госпитализирована). Военного значения атака не имеет, поскольку «Крымский мост давно не используется для военных перевозок», – подчеркнул Путин.

В ночь на 17 июля с интервалом 15 минут у объекта прозвучали два взрыва. По данным Следственного комитета России, теракт совершили украинские спецслужбы. Согласно предварительной версии, заряды были доставлены безэкипажными морскими катерами (БМК) наподобие тех, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ранее для атак на Севастополь (в том числе в ночь на 16 июля), а также средние разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье» в Черном море. Возможно, на этот раз была применена новая модификация БМК, способная нести увеличенный боезаряд.

Комментируя событие, спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал: «Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост – конструкция там лишняя». Официально Киев не взял на себя ответственность ни за первую, ни за вторую атаки, однако подконтрольные ему СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили: «Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать».

Напомним, что первая диверсия была осуществлена при помощи дистанционного подрыва грузовика, перевозившего взрывчатку. Тогда погибли 4 человека, разрушена пара автомобильных пролетов, а на железнодорожных путях загорелись топливные цистерны. Восстановление объекта заняло почти полгода.

На этот раз повреждений меньше. Транспортный переход протяженностью 19 км, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, состоит из двух параллельных мостов – автодорожного и железнодорожного. Взрывы произошли у 145-й опоры, которая опирается не на дно пролива, а остров Тузла. Осмотр не выявил повреждений опорных конструкций, и власти разрешили возобновить железнодорожные перевозки. А вот движение машин запущено только по единственной полосе в реверсивном режиме. Одно разрушенное пролетное строение автомобильного моста и половина другого нуждаются в замене. Вице-премьер Марат Хуснуллин обещает восстановить двухстороннее движение по одной стороне моста к середине сентября, по второй – в ноябре.

Сутки спустя диверсии на транспортном переходе киевский режим провел очередную атаку на полуостров: к объектам в Крыму устремился рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно сообщению МО РФ, 17 из них удалось уничтожить с помощью средств противовоздушной обороны, еще 11 сошли с курса благодаря аппаратуре радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений в результате ночной атаки нет.

Сотрудник ЧВК «Вагнер» и белорусский офицер на полигоне «Осиповичи». Кадр из видео с канала «ВоенТВ Беларуси» на YouTube

Со своей стороны российские военные продолжают наносить удары по инфраструктуре противника. Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил выход из строя пары трансформаторов, вследствие чего городские районы обесточены.

Вспыхнул пожар на хранилище топлива в Николаеве. Сообщается о взрывах в порту Ильичевск, Одессе и Херсоне. Большие разрушения в Харькове: ракеты попали в локомотивное депо, когда там стояли поезда, груженные личным составом, бронетехникой и амуницией ВСУ.

МО РФ днем 18 июля сообщило, что «нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров». В списке пораженных целей фигурирует судоремонтный завод под Одессой, а также хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн у Одессы и Николаева. Местные источники сообщают об огневом воздействим в ночь на 19 июля по целям в Одессе, порту Ильичевск и аэродроме Школьный .

На вопрос об ответе России за атаку на мост пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался следующим образом: «Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение целей СВО».

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский видит непосредственную угрозу на Купянском направлении. По словам генерал-полковника, там Российская армия пошла в наступление с целью разгрома группировки ВСУ в Харьковской области. А представитель группировки ВСУ «Восток» Сергей Череватый заявил журналистам, что Российская армия сосредоточила под Купянском и Лиманом «почти столько же войск, как было в Афганистане, – более 100 тысяч». Он также насчитал более 900 танков, 370 установок залповой реактивной и 550 ствольной артиллерии.

Тревогу украинских военачальников также вызывает увеличивающаяся концентрация российских войск в Республике Беларусь (РБ). Туда же перебрасываются и добровольцы штурмовых отрядов. Начиная с 15 июля приходят сообщения об очередных автомобильных колоннах с сотрудниками ЧВК «Вагнер», следующими по федеральным трассам к белорусской границе. Начальник отдела управления Территориальной обороны Главного штаба Вооруженных Сил РБ Максим Паевский подтвердил факт начала процесса обучения «наших территориальных войск» российскими инструкторами, «имеющими богатый боевой опыт». Он выступил на телеканале «ВоенТВ Беларуси». В репортаже также показано, как на полигоне «Осиповичи» и территории развернутого рядом палаточного лагеря с военнообязанными подразделений Территориальной обороны РБ проводят занятия инструктора ЧВК «Вагнер». «Есть много нюансов тонких, которыми они владеют... а теперь передают нам свои навыки», – пояснили обучаемые. На этом фоне появились новые подробности беседы Путина с 35 командирами группы «Вагнер» в Кремле 29 июня. В беседе 14 июля с обозревателем газеты «Коммерсант» глава государства сказал, что предложил собеседникам «несколько вариантов трудоустройства», и в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить, – сказал Владимир Путин.– И для них ничего бы не изменилось, ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время».

Владимир Карнозов