Каким будет следующее поколение германских субмарин

Подлодки Type 218SG проходят испытания перед поставкой заказчику

Завершаются приемно-сдаточные испытания трех субмарин Type 218SG построенных германским концерном ThyssenKrupp для Военно-морских сил Республики Сингапур. Согласно действующему плану, вся троица будет принята заказчиком до конца текущего года, а следующим летом вольется в состав сингапурского флота.

Type 218 представляет первый проект немецкой неатомной подводной лодки (НАПЛ) следующего поколения. Оно идет на смену субмаринам Type 212A, эксплуатируемым ВМС Германии и Италии, и экспортным Type 214. О них подробно рассказано в статье «Германия предпочитает неатомную скрытность» (см. «НВО» от 13.07.23).

Помимо экспортного Type 218 к новому поколению также относится Type 212CD. Этот проект предназначен для Германии и ближайших союзников по военно-политическому блоку НАТО.

Заметим, что модель для поставок за рубеж появилась на свет ранее варианта для собственных нужд. Кому-то это может показаться странным, но данный факт не выходит за рамки исторической практики германских судостроителей.

СИНГАПУРСКИЙ ЗАКАЗ

Type 218 представляет развитие Type 214 с увеличением длины на 5 м, до 70, надводного водоизмещения – на 170 т, до 1860, а подводного водоизмещения – на 200, до 2200 т. Численность экипаж стала больше на трое человек, возросла до 30. Количество торпедных аппаратов калибра 533 мм увеличилось (по сравнению с Type 212A) на две единицы, до восьми. Максимальная скорость хода называется 15 узлов, что на пять узлов меньше прежнего. Важное нововведение – Horizontal Multi-Purpose Airlock (HMPL). Это многофункциональное устройство, позволяющее выпускать ракеты, торпеды, водолазов и боевых пловцов.

Субмарина типа 218 оснащается воздухо-независимой энергетической установкой (ВНЭУ) на топливных элементах фирмы Sienems. Подводная автономность составляет 28–42 дня в зависимости от выполняемого задания. Утверждается, что на практике она будет в два раза выше, чем у сингапурских субмарин шведской постройки типа Archer.

Началу строительства субмарин следующего поколения предшествовала тщательная ревизия существующих судостроительных мощностей. В результате было решено построить полностью новую верфь.

Согласно сообщению пресс-службы концерна ThyssenKrupp от 2019 года, этот промышленный гигант вложил четверть миллиарда евро в строительство нового объекта в Киле. Рядом с ним будет размещаться Центр компетенций по подводной технике. Его инфраструктура включает новый сборочный цех и площадку для выпуска ВНЭУ.

Первым кораблем, построенным на новой верфи, стала подводная лодка Invincible. Поэтому в некоторых справочниках вместо Type 218SG для обозначения следующего поколения немецких подлодок используется словосочетание Invincible class.

Головной корпус был спущен на воду в феврале 2019 года. Согласно утверждению морского отделения ThyssenKrupp (ThyssenKrupp Marine Systems, сокращенно TKMS), Type 218SG специально создан конструкторами фирмы Howaldswerke-Deutsche Werft (HDW, входит в состав TKMS) на соответствие требованиям Военно-морских сил Сингапура. Работы проведены по соглашению с сингапурским правительством, подписанному в 2013 году. Согласно публикациям в СМИ, держателем контракта выступает TKMS, а его сумма составляет 1,36 млрд долл. Спустя четыре года иностранный клиент решил увеличить первоначальный заказ до четырех корпусов. Стоимость пересмотренного контракта не приводится. Оценочно каждая серийная субмарина обойдется заказчику в 1 млрд евро.

Спущенный на воду более четырех лет назад, Invincible до сих пор продолжает проходить испытания. Запланированная на 2022 год передача заказчику была перенесена на 2023-й и к настоящему времени еще не состоялась. Возможной причиной задержки стал пожар на борту в ходе тестирования. К счастью, обошлось без жертв.

Затягивание испытаний головного корабля не сказалось на темпах строительства серии. Корпуса подлодок Impeccable и Illustrious были спущены на воду одновременно 13 декабря прошлого года. В настоящее время они достраиваются на плаву. Корпус четвертой лодки Inimitable формируется, а пятой (пока еще не получившей наименования) готовится к закладке.

По состоянию на лето 2023 года сингапурский заказ единственный для Type 218. Потенциальные клиенты не торопятся, а выжидают завершения приемо-сдаточных испытаний и первых итогов эксплуатации. При всех положительных качествах немецкая подводная техника очень сложна по конструкции и требовательна в эксплуатации. Поэтому те, кто рассматривает вариант покупки, ждут момента, когда новое изделие пройдет этап начальной эксплуатации, в течение которого немецкие конструкторы выявят и устранят неизбежные для столь сложной техники «детские болезни».

ТЕХНИКА ДЛЯ НАТО

Выше отмечалось, что для удовлетворения потребностей собственных военных моряков и их коллег из стран – союзниц по блоку НАТО Германия создает НАПЛ Type 212CD. Хотя проект сохранил тот же цифровой индекс, что и у лодки предыдущего поколения (Type 212A), это лишь демонстрация преемственности. На самом деле новая субмарина представляет гораздо более продвинутую разработку.

На протяжении нескольких лет конструкторы проводили поисковые работы, результат которых удовлетворил флотоводцев. В 2021 году правительство Германии разместило заказ на пару НАПЛ Type 212CD, а Норвегия – на две пары. Общая стоимость соответствующих контрактов составила 5,5 млрд евро. Готовность головного корабля запланирована на 2029 год, первого серийного – на 2032-й, третьего корпуса – на 2034-й.

Следующим заказчиком может стать Италия. Между Берлином и Римом идут переговоры о продолжении лицензионного строительства немецких лодок на верфи Cantieri del Muggiano. Ранее предприятие собрало четыре лодки по германскому проекту Type 212А. Они вошли в строй итальянского флота в 2006, 2007, 2016 и 2017 годах соответственно.

Темой занимается компания Fincantieri. Она планирует построить еще четыре лодки по немецкому проекту со сдачей до 2033 года. Между немецкими и итальянскими судостроителями налажено тесное взаимодействие. Поэтому представляется, что речь идет не об морально устаревших кораблях проекта Type 212A, а гораздо более современных, скорее всего с суффиксом CD. Пока идут переговоры, договаривающиеся стороны не раскрывают деталей будущего соглашения.

По сравнению с исходным Type 212A вариант с суффиксом CD существенно вырос в размерах. Так, длина корпуса увеличилась на 17 м, до 73, а ширина – на 3 м, до 10. Соответственно надводное водоизмещение выросло с 1450 до 2500 т.

Столь значительный рост размеров не оставляет сомнений, что перед нами не «модернизированный» старый проект, а совершенно новый. Догадка только усиливается дополнительными фактами. Так, среди особенностей Type 212CD проектировщики указывают отсутствие проникающих выдвижных устройств: из крыловидного ограждения будут выдвигаться только электрооптические мачты.

СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сегодня до конца непонятно, какой будет энергетическая установка НАПЛ Type 212CD. По традиции ведущую роль по этой части играет концерн Siemens. Он разработал инновационный электродвигатель Permasyn, а также собственные варианты электрохимического генератора (ЭХГ) на основе топливных элементов. Все это впервые применялось на борту НАПЛ Type 212A и скорее всего в неком новом воплощении перейдет на Type 212CD. По этой части сомнений нет.

Вопрос состоит в том, как на лодке будут храниться водородное топливо и другие вещества, необходимые для судовой энергетической установки.

Водородный металлогидрид, используемый в НАПЛ Type 212А и Type 214, дает возможность достичь высокого уровня безопасности. При этом, однако, система хранения водорода получается довольно громоздкой.

Поэтому Siemens стал искать иной способ, а именно получение водорода на борту – преобразование (риформинг) углеводородного топлива. Насколько известно, выбор немцев пал на метанол. Подобная система анонсировалось применительно к Type 212А, но так и не нашла здесь себе применения.

Опытная береговая установка создана германской фирмой TKMS и испанской SENER Defense. Была разработана интересная система сжатия и удаления двуокиси углерода за борт на рабочих глубинах погружения НАПЛ. Благодаря ее внедрению можно добиться практически полного растворения двуокиси углерода в забортной воде.

Метанол довольно легко подвергается разложению, для чего требуется меньшее количество кислорода. Выработанный при этом водород имеет очень высокую степень чистоты. Процесс разложения сопровождается выделением небольшого количества углекислого газа. Этот факт необходимо учитывать тем из проектировщиков, кто занимается вопросами удержания подводной лодки на заданной глубине. Выброс углекислого газа (его растворяют в воде и сбрасывают за борт) следует организовать так, чтобы он не стал демаскирующим признаком наличия поблизости подводной лодки (для ее поиска противник может использовать газоанализаторы).

Метанол очень токсичен. Топливные баки, трубопровод и приборы, предназначенные для этого вещества, должны быть тщательно герметизированы, регулярно проверяться на утечки как в ходе эксплуатации, так и при загрузке топлива. Метиловый спирт растворяется в воде. Соответственно он не может храниться по типу дизельного топлива с впуском воды в тот же бак, где содержится горючее. Сообразно возникает проблема компенсации при выработке жидкости хранимой в баке.

Очевидно, что для лодки с топливными элементами и подобным получением водорода потребуется соответствующая береговая инфраструктура. Помимо того необходимы соответствующие процедуры и технические средства для закупки и хранения данного токсичного вида спирта, а также для заправки баков для его хранения на подводной лодке.

Немецкая промышленная группа в инициативном порядке разработала и протестировала демонстратор энергетической установки по преобразованию метанола. А затем на его базе построила прототип серийной установки преобразователя. Программа оказалась довольно трудоемкой и финансово затратной. По научной и инженерной линии она была осуществлена, причем в ходе работ удалось решить вопросы с выбросами выхлопных газов. Тем не менее по анализу полученных результатов было принято решение не оснащать субмарины Type 212A данной системой.

Среди причин назывались следующие. Массовые и габаритные параметры системы оказались слишком большими для интеграции в базовый проект (а тот представлял собой классическую дизель-электрическую подводную лодку). Кроме того, заказчик в лице Министерства обороны Германии вынуждено сократил ассигнования на реализацию проекта из-за постигшего страну экономического кризиса.

Насколько известно, фирма HDW окончательно не прекратила работы над дальнейшим совершенствованием преобразователя метанола. Более того, германские судостроители продолжают предлагать заказчикам преобразователь метанола для анаэробной энергетической установки. В частности, такое решение предлагалось для перспективного проекта Type 216.

Хотя эта тема развития не получила, полученные в ее ходе наработки использовали в проекте Type 218SG.

ИЗРАИЛЬ

Перспектива дальнейшего развития судостроительной программы TKMS связана с некой интригой. В 2017 году Израиль подписал письмо о намерениях, а в январе 2022-го выдал немецким кораблестроителям заказ на строительство трех новых субмарин. Головная лодка Dakar планируется к сдаче в 2031 году. Первоначально стоимость программы оценивалась в 1,5 млрд евро, причем правительство Германии выражало готовность покрыть своими субсидиями до 30% потребного проектного финансирования. Однако в прошлом году стало известно, что пересчитанная сумма контракта выросла до 3 млрд евро (по 1 млрд за единицу продукции).

Утверждается, что НАПЛ Dakar будет выполнена с использованием технологий Type 212CD, но по особому проекту. Однако базовый проект предназначен исключительно для стран НАТО. Логично предположить, что израильская программа приведет к созданию еще одной разновидности экспортной модели Type 218. А что получится по факту, покажет время.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.