Алжир продолжит покупать российское оружие

Алжирская армия первой получила модернизированные БМП-2 в варианте с комплексом «Бережок». Поставки в адрес МО РФ начались спустя несколько лет. Фото Владимира Карнозова.

Как украинский кризис влияет на самую стабильную страну Северной Африки

Алжирская Народная Демократическая Республика не принимает непосредственного участия в российско-украинском конфликте. Но его последствия для этой североафриканской страны значительны на многих уровнях. Наиболее важным фактором, который следует учитывать, является неоднозначное влияние, которое специальная военная операция России на Украине может оказать на внутриполитическую и экономическую динамику в Алжире.

ДОРОГО, НО МАЛО

С одной стороны, развернувшийся кризис, принявший глобальный характер, подтолкнул мировые цены на углеводороды до уровня, невиданного с начала 2010-х годов. Алжир получает значительную выгоду от данной тенденции. Предшествовавшие этому подъему годы снижения цен на нефть в сочетании с внутренними проблемами страны уменьшили способность Алжира использовать государственные ресурсы для снижения социальной напряженности.

Но в то время как растущие цены на сырье увеличивают доходы от объемов нефти и газа, которые страна способна продать в краткосрочной перспективе, Алжир имеет ограниченные резервные энергетические мощности, чтобы извлечь достаточно выгоды из сложившейся ситуации.

Страна действительно планировала увеличить добычу нефти примерно до 1 млн барр. в сутки в апреле в соответствии с решением ОПЕК+. Однако годы бесхозяйственности, проблемы с управлением, юридические вопросы и жесткие договорные условия пока не позволяют Алжиру стабильно наращивать объемы производства. Более того, даже если национальная нефтяная компания Sonatrach сумеет решить все свои проблемы, стране потребуются годы, чтобы задействовать большую часть ее потенциала. Рост внутреннего потребления снижает долю углеводородов, направляемых на экспорт. А это означает, что в краткосрочной перспективе Алжир не сможет значительно увеличить производство и максимально обернуть в свою пользу текущую мировую конъюнктуру.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Поскольку российская спецоперация продолжается, Алжир сталкивается со своего рода дипломатическим парадоксом.

Страна воздержалась при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН, не высказав открытого осуждения действий Москвы. В целом Алжир оставался нейтральным в отношении конфликта, что как соответствует историческому подходу страны к глобальной политике, так и отражает тесные политические, экономические и военные связи, существующие между Алжиром и Россией.

Европейские страны до сих пор избегали слишком сильного давления на Алжир из-за отсутствия такого осуждения и вряд ли станут делать это в обозримом будущем. Напротив, после начала российской спецоперации министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетил Алжир вместе с Клаудио де Скальци, генеральным директором Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) – итальянской нефтяной компании и крупным игроком на мировом энергетическом рынке. От имени Евросоюза они стремились договориться об увеличении поставок алжирской нефти и газа в Европу, чтобы частично компенсировать сокращение импорта из России. Это было явным свидетельством возрастающего внимания европейцев к Алжиру.

Алжир может использовать текущую дипломатическую ситуацию примерно так же, как он делал это в других случаях. Скажем, в начале 2000-х годов, после событий 11 сентября в США, Алжир превратился из международного изгоя в надежного союзника американцев и европейцев в борьбе с терроризмом.

Сегодня Алжир может продать свои потенциальные энергетические мощности, чтобы частично уменьшить зависимость Европы от России в обмен на политическую и дипломатическую свободу действий. Другими словами, Алжир сможет избежать преследования из-за своей близости к России, а также уменьшить давление со стороны европейских стран на фоне нарастающих внутренних протестов и общего социального недовольства.

Таким образом, основной парадокс состоит в том, что, несмотря на тесные связи с Россией, Алжиру скорее всего удастся избежать дипломатической и политической изоляции. Особенно от европейских стран, поскольку они остро нуждаются в альтернативных российским источниках энергии.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Однако в этой цепочке есть и третий элемент, который существенно беспокоит Алжир и также связан с текущим кризисом на Украине. А именно – вопрос продовольственной безопасности и в особенности цен на продукты питания. Это общая проблема для многих африканских и ближневосточных стран, хотя Алжир не находится в столь затруднительном положении, как другие государства региона. Тем не менее Алжир является вторым по величине потребителем пшеницы в Африке и пятым по величине импортером зерновых в мире.

Исторически основным партнером Алжира на продовольственном рынке является Франция, но власти североафриканской страны неоднократно обсуждали диверсификацию источников экспорта и рассматривали Россию в качестве потенциальной альтернативы. При этом следует помнить, что алжирская история полна примеров социальных и внутриполитических кризисов, вызванных ростом цен на хлеб.

Наиболее запомнились беспорядки в октябре 1988 года, которые стали основной причиной и спусковым крючком гражданской войны 1990-х.

Таким образом, негативное развитие событий на продовольственном рынке может свести на нет положительное влияние роста доходов на укрепление общественных настроений и вынудит власти выделять еще больше ресурсов на укрепление социальной стабильности внутри страны. Грубо говоря, нефтегазовые доходы придется проесть, а не обратить на развитие и прочие неотложные нужды.

Как ни странно, на этом фоне недавнее видео, выпущенное группировкой АКСИМ («Аль-Каида» в странах арабского Магриба, запрещена в РФ), демонстрирует, что эта группировка стала восприниматься в алжирском обществе как полностью маргинальное формирование, провалившее попытки завербовать даже небольшую часть протестующих.

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Две страны в регионе Ближнего Востока и Северной Африки неизменно оставались ближайшими союзниками Советского Союза – это Сирия и Алжир. И Российской Федерации, как это ни удивительно, удалось «унаследовать» обоих этих союзников, по крайней мере в плане военно-технического сотрудничества.

Впрочем, само существование Сирии сейчас в значительной степени зависит от России.

У Алжира ситуация немного другая. Он, по сути, оказался едва ли не единственной из арабских республик, кто смог полностью избежать цепочки катастроф арабской весны 2011–2012 годов. Поэтому в политическом плане ориентация Алжира на Москву не является, как у нынешнего Дамаска, однозначной и абсолютной.

Но вот в плане закупок вооружений такой клиент, как Алжир, представляет для российской оборонки значительный интерес. Этому также весьма способствует наличие у Алжира значительных запасов нефти и газа.

Что же касается России, то Алжир уверенно вошел в пятерку основных покупателей ее вооружений. Алжир приобрел у Москвы широкую номенклатуру самой современной техники, причем в очень значительных количествах.

Сначала Алжир покупал у России подержанные самолеты – 25 бомбардировщиков Су-24, шесть истребителей МиГ-29, шесть заправщиков Ил-78. Позднее были модернизированы до уровня БМП-2 путем установки боевого модуля «Бережок» все алжирские БМП-1. Также модернизированы все фрегаты пр. 1159 и малые ракетные корабли (МРК) пр. 1234 (в частности, на них были установлены противокорабельные ракеты Х-35 «Уран»).

Начиная с середины нулевых годов Алжир купил у России 12 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и не менее 75 ракет к ним, более 500 танков Т-90С, 120 боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» (на шасси Т-72), четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) ТОС-1А, 11 самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» на бронеавтомобилях «Тигр», три полка (восемь дивизионов) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМУ2, не менее одного дивизиона ЗРК «Бук-М2», 38 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Также велись переговоры по поставке ЗРК дальнего действия С-300ВМ «Антей-2500» и С-400 «Триумф».

В тот же период (2008–2017) Россией в Алжир были поставлены 52 истребителя-бомбардировщика Су-30, 16 учебных самолетов Як-130, до 42 ударных вертолетов Ми-28Н и 14 тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, четыре подводные лодки пр. 636, значительное количество ракет различного назначения и корабельного вооружения.

От заказанных ранее истребителей МиГ-29СМТ Алжир отказался (после чего они были приняты на вооружение ВВС самой РФ), что вызвало небольшой российско-алжирский скандал. Который, впрочем, быстро погасили путем приобретения Су-30.

Ходят упорные слухи о закупках Алжиром у России бомбардировщиков Су-34 и даже истребителей 5-го поколения (то ли Су-57, то ли Су-75).

МНОГОСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО

Представляется возможным рассмотреть факторы, которые позитивно повлияют на развития российско-алжирского военно-технического сотрудничества в ближайшей перспективе:

1. Алжир – проверенный временем партнер России, который не подвержен политической конъюнктуре; при этом страны дружат не «против кого-то». Алжир настроен на активное сотрудничество с Москвой как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

2. Алжир изъявил желание присоединиться к интеграционному формату БРИКС. Как стало известно, Россия поддержит это намерение и будет всячески ему содействовать.

3. Обратим внимание, что российско-алжирские отношения имеют важное значение для стабильности газового рынка. Страны успешно взаимодействуют в форматах ОПЕК+ и форума государств – экспортеров газа.

4. Алжир был первым государством арабского мира, с которым в 2001 году Россия подписала Декларацию о стратегическом партнерстве. Обновленный документ будет подготовлен в ближайшее время.

5. Алжир положительно оценивает терпение россиян и экономическую политику российских властей в борьбе с несправедливыми санкциями Запада.

В заключение отметим, что между двумя странами продолжается и плодотворное военно-техническое сотрудничество.

Так, 27 июня 2023 года Алжир получил зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2К» российского производства. Об этом сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на размещенную в Twitter-аккаунте «kimo dial» фотографию с построением техники перед началом военных учений Вооруженных сил Алжира. Количество поставленных ЗРК не называется.

«Тор-М2К» – экспортный вариант отечественного ЗРК «Тор-М2» с боевой машиной на белорусском колесном шасси повышенной проходимости МЗКТ-6922 с колесной формулой 6х6, разработанным ОАО «Минский завод колесных тягачей». В состав боевых средств комплекса входят: боевая машина 9А331МК, два зенитных ракетных модуля 9М334 с восемью зенитными ракетами 9М331, управляемыми по четырем каналам.

Можно уверенно предполагать, что военно-технический аспект связей Алжира и России получит дальнейшее развитие.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.