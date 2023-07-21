Спецоперация снова пришла на остров Змеиный

Вид на акваторию, где в 1788 году Севастопольская эскадра контр-адмирала Марко Войновича одержала победу над Османским флотом. Фото Reuters.

Отказ от зерновой сделки поднял волну на Черном море

Остров Змеиный снова попал в сводки боевых действий о ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно сообщениям киевских СМИ, 13 июля по нему нанесли ракетно-бомбовые удары многоцелевые истребители морской авиации Черноморского флота ВМФ России. Они действовали совместно с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Эксперты связали полеты российской авиации над Змеиным с посещением острова президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот 8 июля опубликовал видеоролик, где запечатлен вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главой Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым. В сопровождении бойцов сил специальных операций (ССО) они вместе путешествуют на скоростном катере к острову Змеиный, осматривают его достопримечательности, возлагают цветы к памятнику погибшим здесь военнослужащим.

Выход ролика в эфир приурочили к 500-му дню с момента начала СВО. Когда был снят видеоряд, неизвестно, однако ряд деталей заставляет экспертов усомниться в его свежести.

Занимающиеся продвижением имиджа своего клиента пиарщики президента Украины допустили оплошность: Зеленский предстал перед зрителями с неухоженной щетиной на лице. Между тем накануне показа видеоролика тот встречался в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пребывая в гораздо более опрятном состоянии. Так запустить себя за короткое время Зеленский вряд ли смог бы. Следующий момент: желтая растительность, что нехарактерно для первой недели июля.

Возможно, специалисты МО РФ смогли разглядеть в коротком видеоролике еще какие-то моменты, подвигнувшие их к организации воздушного рейда на остров.

Как известно, в советские времена Змеиный использовался как наблюдательный пункт и место размещения бойцов ССО. Здесь также располагалась радиолокационная рота со станциями обзора для отслеживания воздушной обстановки. Нельзя исключать, что украинские националисты снова завезли на остров какие-то сенсорные системы. Эксперты считают Змеиный хорошим местом для размещения аппаратуры по отслеживанию перемещений воздушных и морских судов.

Российские подводные лодки и надводные корабли регулярно поражают военные цели на территории, подконтрольной киевскому режиму. Поэтому раскрытие местоположения сил Черноморского флота при выполнении соответствующего задания командования с военной точки зрения нежелательно. Словом, целями воздушного удара 13 июля могли стать некие сенсорные устройства, размещенные на острове.

«ЦИКЛОН» НА ЧЕРНОМ МОРЕ

В заявлении от 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу сказал: «Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника». А сводка военного ведомства от 13 июля отмечает «групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ».

Возможно, к операции привлекались малые ракетные корабли (МРК) Военно-морского флота (ВМФ) России. Их число 12 июля пополнил первый на Черном море МРК проекта 22800 «Каракурт» – носитель комплекса «Калибр-НК» с дальнобойными крылатыми ракетами 3М-14. Церемонию поднятия Андреевского флага на МРК «Циклон» в Керчи посетил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он сообщил, что это – первый боевой корабль, что за четверть века полностью сделали местные специалисты на мощностях судостроительного завода им. Бориса Бутомы. «Корабль полностью готов к выполнению боевых задач в ближней морской зоне», – подчеркнул Аксёнов. До принятия в строй «Циклона» в состав ЧФ входили только МРК менее продвинутого проекта 21631 ограниченной мореходности.

Согласно сообщениям украинских источников, в ночь на 15 июля огневое поражение было нанесено инфраструктуре в порту Николаева, где предположительно находились операторы безэкипажных морских катеров (БМК).

Однако сутки спустя противник снова бросил в атаку свои БМК и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил: «Силы противовоздушной обороны, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, у Севастопольской бухты и Балаклавы». Пара БПЛА сбита, еще пять подавлено силами РЭБ. «Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», – уточнил он.

Нельзя исключать, что Змеиный каким-то образом задействован киевским режимом и по линии робототехники. А коли так, его надо «выводить из контура» и по этой причине.

ПРОШЛОГОДНИЕ СОБЫТИЯ

Напомним, что среди первых событий СВО в феврале 2022 года стал поход к Змеиному флагмана Черноморского флота – гвардейского ракетного крейсера «Москва». Украинские пограничники сдались без боя и были вывезены с охраняемого объекта моряками-черноморцами. На несколько месяцев остров перешел под контроль российских военных. Для противодействия украинской авиации здесь были размещены зенитные ракетные комплексы «Тор» и «Панцирь».

Противник предпринимал отчаянные попытки отбить остров. Для этого были задействованы скоростные катера и бойцы элитных отрядов ССО. Обе стороны несли потери в живой силе и технике.

Критическим моментом стала передача киевскому режиму его зарубежными спонсорами новейших образцов ствольной артиллерии. Дальность стрельбы этих систем оказалась достаточной, чтобы вести обстрел с континента. Стремясь сберечь личный состав, 30 июня прошлого года российское командование эвакуировало защитников острова.

Спустя некоторое время на просторах интернета обнаружились снимки разбитой самоходной гаубицы Caesar на фоне характерного пейзажа береговой зоны юго-запада Украины. Характер повреждений наводит на мысль, что французская шестидюймовая установка была поражена огнем морских пушек. Возможно, месторасположение «цезаря» было вскрыто судовой аппаратурой либо с воздуха (некоторые корабли Черноморского флота выступают в качестве носителей БПЛА «Орлан» и др.) с последующим огневым поражением.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Украинская пропаганда превратила Змеиный в один из символов стойкости военнослужащих ВСУ, а Владимир Зеленский даже решился посетить его «под камеру» в целях информационной войны.

Для моряков-черноморцев остров важен как напоминание о подвигах предков. Неподалеку от него одержала свою первую победу Севастопольская эскадра, разгромив превосходящие силы противника. Это имело и имеет большое психологическое значение.

В историю те давние события вошли как Сражение 3 (14) июля 1788 года у Фидониси (тогдашнее название Змеиного). Рядом с островом сошлись Севастопольская эскадра под командованием контр-адмирала графа Марко Войновича и Османский флот под началом

Джезаирли Гази Хасан-паши (Эски-Гассана). Соотношение сил было благоприятным для противника как по численности судовых команд (4 тыс. против 10 тыс.), так и количеству пушек (550 против 1110). Однако в начале битвы турецкий флагман загорелся и при последующем маневрировании оказался между фрегатами «Преображение Господне» Марко Войновича и «Святой Павел» Федора Ушакова. Их сосредоточенная стрельба вызвала большие повреждения, и Эски-Гассан вынужденно вышел из боя. В рядах его подчиненных возникла сумятица, и те тоже отступили. Четыре севастопольских фрегата получили повреждения, но остались на плаву.

НА ТОРГОВОМ ПУТИ

Остров и сегодня имеет значение для отношений России и Турции. По инициативе Анкары, год тому была заключена зерновая сделка. На протяжении многих месяцев Змеиный не подвергался атакам, поскольку утратил свое военное значение. Долгое время остров оставался демилитаризованным. Правда, даже тогда киевские власти попытались использовать его в качестве символа «перемоги», пометив желто-синим знаменем. Полотнище сбросили с вертолета, пообещав «вскоре вернуться». Об этом почти год назад говорила глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Выждав время, националисты на скоростных катерах (после огневого поражения 27–29 мая среднего танкодесантного судна «Юрий Олиференко» военно-морские силы Украины полностью лишились боевых кораблей) стали заводить на Змеиный разведывательную аппаратуру западного производства. Возобновлять же постоянное присутствие военнослужащих побоялись, опасаясь российской авиации и флота.

Вместе с тем и сегодня сохраняется потенциальная опасность возведения там Украиной какой-либо военной инфраструктуры. А размещение противокорабельных комплексов типа украинского «Нептуна», американского Harpoon и им подобных (а таковые имеются в арсенале войск киевского режима) будет препятствовать свободному мореплаванию.

Москва не торопилась с ответом на действия Киева, беспокоясь за реализацию соглашений с Турцией. Ведь мимо Змеиного прокладывали маршрут торговые суда различных стран мира. Движение начиналось в порту Одессы к острову, оттуда – к Стамбулу и далее через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море. Зерновозы забирали украинскую пшеницу, разгружались и возвращались за ней обратно.

Киевские аналитики расценили авиационный налет 13 июля и ряд других на Одессу и Николаев как знак, подаваемый Москвой о небезопасности зернового коридора.

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА

Напомним, что зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года по инициативе Турции, под эгидой ООН, с участием России и Украины. В рамках ее реализации Москва разрешила вывоз украинского зерна из трех портов (Одесса, Южный и Черноморск), в ответ получив согласие на экспорт российского зерна и удобрений. Вторая часть сделки до сих пор не выполняется. Несмотря на это, Москва неоднократно соглашалась на продление достигнутых соглашений.

Европейский союз обещал подключить дочернюю структуру «Россельхозбанка» к системе международных платежей SWIFT. От которой ранее все наши банки отключили, поставив России в вину СВО. Для проведений операций с зерном и удобрениями «Россельхозбанк» нужно снова подключить, а Запад медлит.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину. Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что задачей корреспонденции является «устранение препятствий для финансовых транзакций, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю».

По информации Reuters, в этом письме Гутерриш предложил продлить действие зерновой сделки еще на несколько месяцев, пока ЕС не подключит дочернюю компанию «Россельхозбанка» к SWIFT.

«Если Россия не согласится продлить соглашение, западные страны вряд ли продолжат сотрудничество с чиновниками ООН, помогающими Москве с экспортом», – заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.

Со своей стороны, Эрдоган сообщил 12 июля, что идет обсуждение «некоторых предложений» по зерновой сделке, которые были высказаны Путиным. «О каких-то новых предложениях мне неизвестно», – отреагировал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Эрдоган сказал, что пригласил Путина для обсуждения ряда вопросов в формате тет-а-тет. Анкара ждет высокого гостя в августе. Руководитель российского МИД Сергей Лавров пояснил, что Путин и Эрдоган уже давно обсуждали обоюдную готовность работать «независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре».

О выходе России из зерновой сделки было официально объявлено 17 июля, вскоре после атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост. А неделей ранее Анкара пообещала Зеленскому обеспечить безопасность морского транспортного коридора из Одессы путем охраны собственными Военно-морскими силами, без ВМФ России. Иначе говоря, турки готовы направить боевые корабли к украинским берегам, что вряд ли понравится Москве. Словом, при встрече Эрдогану и Путину будет о чем поговорить.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Киев жалуется, что ранее проводимая российскими и турецкими специалистами инспекция кораблей, следующих в украинские порты, заблокирована с 26 июня. Торговые суда в количестве 29 единиц ожидают досмотра в портах Турции. Утром 16 июля последнее судно с украинским зерном, погруженным в рамках договоренностей по Черноморской инициативе, покинуло порт Одессы, взяв курс на Босфор. Им оказался турецкий сухогруз TQ Samsun. На его борту размещен груз, с учетом которого с Украины будет вывезено почти 33 млн т зерна. Из трех портов выполнена почти тысяча рейсов. Черноморская инициатива позволила стране экспортировать зерно на сумму около 10 млрд долл., причем доля поставок морем составила около 80%.

Согласно оценкам Национального бюро Украины, прекращение вывоза зерна приведет к неполучению экспортной выручки «в размере 290 млн долл. в месяц». Международный валютный фонд считает, что если запрет на импорт будет продлен, а зерновой коридор – нарушен, комплексный эффект может привести к потерям свыше 800 млн долл. ежемесячно. Таким образом, по итогам года бюджет Украины недосчитается 10 млрд долл.

За срыв Черноморской инициативы Киев должен винить самого себя. Он провоцировал подобный исход атаками безэкипажных катеров на Крымский мост и Севастополь, а также разведывательные корабли ВМФ России «Иван Хурс» и «Приазовье», когда те занимались охраной донных газопроводов в Турцию. Также сыграли свою негативную роль скандальный видеоролик Зеленского и действия украинских военных на острове Змеиный.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.