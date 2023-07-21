Белый дом подтвердил, что Украина приступила к применению кассетных боеприпасов США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби сообщил, что их доставили Киеву около недели назад

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, начали ли уже Вооруженные силы Украины (ВСУ) применять поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы. "Мы доставили их туда как можно быстрее, - сказал Кирби. - Но о том, как и когда именно они передали их военным на передовой, безусловно, говорить им [украинской стороне]". "Я бы сказал, что это произошло около недели назад. Честно говоря, я не могу уточнить день", - добавил сотрудник СНБ.

"Мы действительно получили первоначальный отзыв от украинцев. И они применяют их [кассетные боеприпасы] достаточно эффективно. <...> Я бы сказал лишь, что они применяют их надлежащим образом", - утверждал Кирби.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, ВСУ начали применять кассетные боеприпасы, поставленные США, на юго-восточном участке фронта в попытке прорвать хорошо укрепленные российские позиции.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что ВСУ получили от США кассетные боеприпасы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на их применение Украиной. По его словам, поставки такого вида оружия и его использование следует считать преступлением.