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ТАСС

Китайские тайконавты на орбитальной станции проведут эксперименты с семенами

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Тяньгун
Тяньгун.
Источник изображения: techcult.ru

Космическая селекция предполагает воздействие на семена и штаммы космической радиации и микрогравитации во время полета с целью индуцирования мутации их генов

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Китай объявил список космических проектов для тайконавтов миссии "Шэньчжоу-16", в настоящее время работающих на станции "Тяньгун". Об этом в четверг сообщило Центральное китайское телевидение.

По данным Китайского управления программы пилотируемых полетов (CMSA), эксперты в этой области рассмотрели заявленные проекты и отобрали 136 видов экспериментальных материалов для космической селекции из 53 учреждений, в том числе 47 сельскохозяйственных культур (12 семян зерновых культур, 28 семян товарных культур, 7 растений, устойчивых к засолению и щелочи), 76 лесных растений, трав, цветов и лекарственных растений (17 лесные деревья, 21 кормовая трава, 7 цветов и 31 лекарственное растение), 13 микроорганизмов и другие виды (2 вида сельскохозяйственных микроорганизмов, 3 вида промышленных микроорганизмов, 3 вида съедобных грибов, 5 видов водорослей и мхов).

Космическая селекция предполагает воздействие на семена и штаммы космической радиации и микрогравитации во время космического полета с целью индуцирования мутации их генов.

С момента проведения своего первого эксперимента по космической селекции в 1987 году Китай отправил семена сотен видов растений в космос на десятках извлекаемых спутников и космических кораблях "Шэньчжоу". Ученые заявили, что отправка семян на орбиту поможет им вывести новые сорта сельскохозяйственных культур, способные выдерживать экстремальные условия выращивания. В условиях низкой гравитации и за пределами защитного магнитного поля Земли семена претерпевают незначительные изменения в ДНК и становятся более устойчивыми к засухе и некоторым болезням. 

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Страны
Китай
Проекты
Шэньчжоу
ЯО
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