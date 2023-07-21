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ТАСС

В "Росэнергоатоме" рассказали о предложении сотрудникам ЗАЭС перейти на АЭС Украины

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Александр Полегенько/ ТАСС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа отметил, что те, кто сомневаются в решениях руководства компании из-за различий российского и украинского законодательства в атомной отрасли, могут свободно покинуть территорию региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской АЭС, которые сомневаются в решениях руководства компании из-за различий российского и украинского законодательства в атомной отрасли, могут свободно покинуть территорию региона и работать на АЭС Украины. Об этом сообщил ТАСС в четверг советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Бывший украинский оператор атомных станции "Энергоатом" ранее заявил, что якобы часть персонал станции отказывается вводить в эксплуатацию четвертый блок Запорожской АЭС, ссылаясь на украинские нормативные акты. Утверждалось, что против запуска блока выступили около 30 человек.

"Если им так дорога лицензия украинского регулятора, их никто не держит, - сказал Карчаа. - Пусть они с этой лицензией едут на любую атомную станцию Украины и пусть там продолжают работать. <...> Речь идет о трех-четырех сотрудниках. Суть их особого мнения состоит в их страхе потерять лицензию украинского регулятора. ЗАЭС находится на территории Российской Федерации и является собственностью РФ со всеми вытекающими последствиями".

Карчаа отметил, что эти сотрудники ЗАЭС даже не уволились, а высказали личное мнение по ситуации.

"Любое решение эксплуатирующей организации, которая получила санкцию российского атомного регулятора будет исполнено. Это касается не только четвертого блока, но ЗАЭС в целом. <...> Дефицита специалистов-атомщиков в российской атомной энергетике нет", - подчеркнул Карчаа.

По данным ТАСС, на май 2023 года, около 4 тыс. сотрудников ЗАЭС подписали новые контракты с российской эксплуатирующей организацией, еще 400 заявок на трудоустройство находятся на рассмотрении. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Росэнергоатом
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