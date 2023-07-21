Зеленскому нечего предъявить спонсорам. ВСУ добились успеха только в СМИ

Зеленскому нечего предъявить западным спонсорам, чтобы доказать, что их инвестиции в дестабилизацию России окупились, пишет автор статьи для Telesur. Наступление ВСУ не принесло реальных успехов, а действия Украины в целом больше напоминают информационную войну в СМИ.

Киевский режим, во главе с Владимиром Зеленским, уже в течение месяца ведет широко разрекламированное контрнаступление против российских войск в Донбассе. Эта операция не принесла никаких положительных результатов, которые бы свидетельствовали об изменении ситуации на линии соприкосновения. Российские войска по-прежнему полностью контролируют те районы, которые Москва считает необходимым защищать от нападений киевских войск.

Эта ситуация, сложившаяся на театре военных действий, вызывает критику со стороны поддерживающих Киев стран во главе с США и Организацией Североатлантического альянса. В столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля состоялся саммит стран НАТО. Результаты этой встречи не стали неожиданностью ни для кого, учитывая характерную динамику западной поддержки Украины: обещания безопасности и еще более крупных поставок оружия. Это уже известная стратегия Вашингтона и его союзников, направленная на поддержку собственных ослабленных экономик. Для Запада и его гегемонистской истории нет ничего лучше, чем разжигать войны, усиливать агрессию и процессы дестабилизации, чтобы его военно-промышленные предприятия могли набивать свои карманы долларами и евро. А вот и цифры: США к настоящему времени поставили Украине оружия и оказали финансовую поддержку на сумму 100 миллиардов долларов, а НАТО, со своей стороны, предоставила помощь на 90 миллиардов евро.

Несмотря на значительную военную поддержку, которую Вашингтон и его союзники оказывают режиму Зеленского, в ходе разрекламированного летнего наступления ВСУ так и не отбили никаких территорий. Они не достигли никаких значительных результатов, которые позволили бы украинскому президенту сказать своим спонсорам, что деньги, вложенные в дестабилизацию России, окупились. А это важный элемент, который ставит крест на идее вступления Киева в НАТО, на него и намекали союзники перед саммитом в Вильнюсе. По словам международных аналитиков, Зеленский потребовал четких сроков, которые позволили бы ему сообщить своему народу о вступлении в западный военный альянс. "Это беспрецедентно и абсурдно, когда нет конкретных сроков ни для приглашения, ни для членства Украины. Кроме того, добавляется какая-то странная формулировка об „условиях” даже для приглашения Украины", – заявил Зеленский. При этом он потребовал предоставить Киеву еще больше оружия, техники и денег, и это не смотря на разговоры и обвинения в разгуле коррупции и торговле оружием в рядах военного-гражданского руководства Украины.

Его слова вызвали глубокое неодобрение со стороны европейских политиков и официальных представителей НАТО. Так, например, министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил Украину, что "мы не Amazon", имея в виду сервис онлайн-торговли. Президент США Джо Байден, в свою очередь, нанес окончательный удар по ожиданиям бывшего украинского комика, заявив, что потенциальное вступление Украины в НАТО "может произойти лишь после окончания конфликта". Согласно статье в TheWashington Post, некоторые чиновники даже хотели наказать Зеленского за его слова.

В таких интернет-изданиях, как AsiaTimes, отмечается, что предполагаемое наступление украинских войск на российские позиции имеет очень низкую вероятность успеха. Для того чтобы Киев смог проводить подобные крупные военные операции, требуется более двух лет поставок новейшего вооружения и соответствующие военные учения. Для координации сотрудничества НАТО создала в Вильнюсе "группу под названием Совет НАТО – Украина". Однако, в конечном счете, эти "театральные порывы" не оправдались, поскольку разговоры о „единстве” со всех сторон оказались пустыми", – сообщает Asia Times.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус утверждает, что военное руководство США само признает объективные трудности в достижении какого-либо успеха в украинском контрнаступлении. Главная проблема, помимо поставленного оружия, заключается в том, что Киев не имеет ни сил, ни средств, ни боевой подготовки, которые могли бы превосходить российские. В такой ситуации любая попытка украинских вооруженных сил перейти в контрнаступление приведет лишь к увеличению числа жертв с их стороны. Игнатиус делает ставку на будущую партизанскую войну. "Возможно, конфликт будет продолжаться до 2024 года, а может быть, и дольше. Даже если в какой-то момент наступит перемирие, украинцы могут бороться за линией фронта на территории, контролируемой Россией. Этот сценарий конца военных действий редко обсуждается, но требует большего внимания", – пишет Игнатиус. Этот связанный с Пентагоном обозреватель раскрывает скрытый план на будущее: продолжать боевые действия, зная, что Украина уже проиграла. Контрнаступление, согласно переговорам в Вильнюсе, призвано улучшить условия и расширить список требований на возможных переговорах с Россией. Но это можно будет осуществить только в случае успеха украинских военных операций, до которого, похоже, еще очень далеко.

Глубокий анализ конфликта на Украине выявляет склонность киевского режима, который поддерживают американские и британские пиар-компании, демонстрировать действия и решения, которые больше напоминают информационную войну на уровне СМИ, чем конкретные результаты в области ведения боевых действий. Киев не может предъявить никаких успехов на донбасском направлении, где Донецкая и Луганская народные республики уже давно никак не связаны с Украиной. Нет плана успешного контрнаступления, который можно было бы назвать "матерью всех сражений". Кажется, что сама природа срывает планы украинских войск по вторжению на подконтрольные России территории. Так, в Херсонской области, через которую проходит река Днепр, украинские войска не могут преодолеть препятствия, которые создает для них русло реки.

На запорожском направлении российские оборонительные рубежи непреодолимы, как и дороги, ведущие к городу Донецку, благодаря совершенно неприступным укреплениям. Это признает и украинское военное командование, которое вынуждено согласиться с тем, что в таких условиях очень трудно оправдать ожидания Запада. На этот счет есть и более обнадеживающие, но абсолютно несбыточные суждения. Например, Зеленский утверждает, что "контрнаступление проходит в сложных условиях, но тем не менее продвигается". Это заявление ничем не подтверждается, поскольку ни с одним из городов, которые хотели взять украинские войска, ничего не вышло: Артемовск, Жовтневое (Харьковская область), Залиман, Пшеничное и Кременная (Луганская народная республика), Ключевое (Донецкая народная республика) и Пологи (Запорожская область). Нет никаких продвижений, только все больше и больше погибших в украинской армии, которая стремительно сокращается и все больше и больше нуждается в новых поставках оружия. Вашингтон начал поставлять ей кассетные боеприпасы, которые запрещены в ста странах мира, а это может означать лишь разрушительный ответный удар со стороны российской армии.

Решением поставлять эти снаряды Вашингтон испытывает терпение России и ее возможности противостоять давлению и провокациям со стороны НАТО. Альянс тем временем продолжает руководить военными действиями Зеленского и уже размышляет, что нужно сделать для нанесения ударов по российским областям: Белгородской, Брянской и Курской. Возможно, историческая память не представляет никакого значения для Украины и ее "спонсоров", но стоит отметить, что именно в Курске войска нацистской Германии потерпели сокрушительное поражение, которое стало стратегической победой для сил бывшего СССР. Киеву недостаточно манипулировать, дезинформировать и нанимать пиар-фирмы. Требуются результаты, а ими союзники НАТО похвастаться пока не могут, несмотря на все попытки СМИ показать достижения украинской армии, ее новые позиции и мелкие победы, которые через несколько часов сходят на нет.

Автор статьи: Пабло Хофре Леал (Pablo Jofre Leal)