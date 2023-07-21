Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости

Не хватает в том числе японского и европейского модулей, сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин

МКС, 20 июля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) напечатали большинство макетов ее модулей, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, напечатано порядка 12 элементов, не хватает в том числе японского и европейского модулей. "Планируем завершить изготовление макета МКС до возвращения на Землю", - рассказал космонавт.

В апреле Петелин сообщал, что российские члены экипажа Международной космической станции приступили к печати макетов ее модулей, чтобы проводить тренировки выходов в открытый космос. По его словам, напечатанные модели помещаются на ладони.

3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле "Прогресс МС-20" в июне 2022 года, первым его опробовал космонавт Олег Артемьев. Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение этих технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.