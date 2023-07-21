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Интерфакс-АВН

Севастопольский морской завод будет модернизирован - ОСК

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Севастопольский морской завод
Севастопольский морской завод.
Источник изображения: Артем Геодакян/ТАСС

Строительство первых судов планируется начать здесь осенью следующего года, будут ремонтироваться боевые корабли ЧФ

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Модернизация Севастопольского морского завода обсуждена на совещании, которое провели генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщила пресс-служба ОСК в четверг.

"Обсудили предстоящую модернизацию и загрузку предприятия заказами", - сказано в сообщении.

Рахманов и Развожаев посетили производственные площадки Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе (входит в ОСК). В ходе рабочей встречи они обсудили модернизацию и дальнейшую производственную загрузку предприятия.

По словам Развожаева, на встрече он получил подтверждение, что в Севастополе скоро вновь начнётся строительство кораблей и судов.

"Прежде всего, зерновозы, потребность в них очень большая. Мощности у ОСК все есть. Понимание, откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования, тоже есть - это в том числе и средства Фонда развития промышленности. Главный вопрос, который меня волновал как губернатора - когда эти планы начнутся реализовываться. Ответ я услышал - строительство первых кораблей начнётся осенью следующего года", - сказал Развожаев, которого цитирует пресс-служба.

Рахманов отметил, что "предприятия ОСК в Севастополе - это стратегически важные объекты, с учётом их близости к театрам и боевых, и хозяйственных действий".

"Они важны и с точки зрения обеспечения торгового и рыболовецкого флота - Чёрное море обладает богатой фауной, которую надо облавливать, что последние годы не происходило, в том числе из-за отсутствия современных судов. Такие суда на базе современных технологий мы готовы предложить", - сказал Рахманов, слова которого приведены в сообщении.

Рахманов подчеркнул также, что в Севастополе "находится база Черноморского флота (ЧФ), а следовательно, есть задачи по ремонту и модернизации всего того, что мы произвели для него".

Говоря о гражданском судостроении, он отметил, в частности, что "здесь должен быть судоремонт и строительство флота - балкеров от 40 до 60 тысяч тонн (по которым уже есть реальные проекты), а в перспективе может быть и больше. Сейчас идет проектирование технологического оборудования, самих судов".

"К середине следующего года, - сказал Рахманов, - мы надеемся иметь полную рабоче-конструкторскую документацию, и к этому моменту здесь уже должны стоять новые машины и оборудование для начала работы".

В пресс-релизе отмечено, что "крупнотоннажное крупноблочное судостроение на настоящем этапе возможно за счёт строительства универсальных сухогрузных судов смешанного река-море плавания".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Севморзавод
Проекты
ЧФ
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