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ТАСС

США расширили антироссийский санкционный список

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Здание Минфина США
Здание Минфина США.
Источник изображения: Rob Crandall/ Shutterstock/ FOTODOM

Новая волна рестрикций нацелена прежде всего на оборонно-промышленный сектор России, науку, банки и добывающую отрасль

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. США ввели новые антироссийские санкции. Новая волна нацелена прежде всего на оборонно-промышленный сектор России, науку, банки и добывающую отрасль. Об этом говорится в письменном заявлении Министерства финансов США, опубликованном в четверг. Вашингтон огласил их под предлогом ведения Россией специальной военной операции на Украине.

Как утверждает американское финансовое ведомство, оно вместе с Госдепартаментом принимает нынешние меры, "чтобы осложнить России доступ к продукции, поддерживающей военные усилия, сократить доходы России от металлургической и горнодобывающей промышленности, подорвать будущий потенциал [Москвы] в сфере энергетики, сократить доступ России к международной финансовой системе, лишить Россию технологий, производимых странами Группы семи", которые требуются для российского "технологического, воздушно-космического и оборонного секторов".

В черные списки включены, в частности, "импортеры, разработчики и поставщики технологий", включая 11 российских компаний и 3 киргизских предприятия.

Под рестрикции подпали:

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Страны
Россия
США
Украина
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