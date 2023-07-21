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ТАСС

Под Калининградом Балтфлот провел учения с ракетными комплексами "Бал" и "Бастион"

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Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

В мероприятиях по плану боевой подготовки задействовали около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Боевые расчеты стартовых батарей ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота задействованы в учениях на Калининградском побережье Балтики, где решают задачи по противодействию условному противнику, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, задачи по развертыванию комплексов, проверке работоспособности систем ракет, а также проводят погрузку и выгрузку вооружения ракетных комплексов, оперативно меняют боевой порядок и местоположение после условного применения оружия по морским целям "неприятеля", - говорится в сообщении.

В мероприятиях по плану боевой подготовки задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, уточнила пресс-служба.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

Экипажи ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота на учениях выполнили практические одиночные и групповые ракетно-бомбовые удары по мишеням на авиационном полигоне в Калининградской области. В воздушных маневрах было задействовано до 10 боевых машин.

"В ходе полетов в рамках учения вертолетчики отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 м до 3 км с минимальных и средних высот, а также решали задачи воздушной разведки и огневой поддержки наступающих подразделений береговых войск флота", - рассказали в пресс-службе флота.

Уточняется, что во время вылетов на боевое применение экипажи вертолетов выполнили нанесение одиночных и групповых ударов по целям на земле с применением неуправляемых авиационных ракет С-8 и термостойких практических авиабомб П50-Т.

"В мероприятии боевой подготовки было задействовано до 10 вертолетов Ми-24 и Ми-8, которые отработали практическое применение авиационных средств поражения", - уточнили в пресс-службе.

Ударный вертолет Ми-24 создан Московским вертолетным заводом им. М. Л. Миля и является одним из самых известных вертолетов этого класса. Предназначен для решения широкого круга задач при подготовке и ведении боевых действий. Вертолет способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.

Вертолеты типа Ми-8 являются одной из самых удачных разработок российской вертолетостроительной школы. Вертолет может использоваться для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших. 

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