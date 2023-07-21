Lockheed Martin потеряет сотни миллионов долларов из-за задержки поставки заказчикам истребителей F-35

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Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 продолжает создавать проблемы для компании Lockheed Martin.

Напомним, что производитель позиционировал крылатую машину, как более совершенную версию F-22. Однако за новым самолетом уже тянется целый «шлейф» из различных неполадок, которые несколько раз приводили к серьезным авариям, что весьма ощутимо подпортило репутацию разрекламированному истребителю.

Теперь, как сообщает Defense News, Lockheed Martin в этом году может недополучить сотни миллионов долларов из-за того, что не успевает передать заказчикам около 50 самолетов.

В материале говорится, что в 2023-м производитель намеревался отгрузить около 153 единиц F-35. Однако из-за задержки с обновлением ПО истребителя планы придется скорректировать.

В итоге, заказчикам будут переданы 100-120 самолетов. При этом в Lockheed Martin подчеркнули, что проблема не связана со сбоями в производстве, а лишь с задержкой. В связи с этим, американская корпорация увеличит план поставок в следующем году.

Между тем в мае текущего года Счетная палата США опубликовала отчет, в котором говорится, что Пентагон и Lockheed Martin за последние пять лет понесли убытки порядка 85 миллионов долларов.

В ходе проверки аудиторы не досчитались миллиона запчастей для истребителя пятого поколения. Куда пропали детали, и кто в этом виноват, комиссия так и не установила.

Кроме того, в том же документе говорится, что американской корпорации, возможно, в ближайшее десятилетие придется потратить еще около 40 млрд долларов на проведение дополнительного капремонта силовых установок уже использующихся самолетов.