ЕС намерен создать спецмеханизм военных поставок Киеву на €5 млрд в год до 2027-го

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил сделать это в рамках Европейского фонда мира

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз намерен создать специальный механизм военных поставок Киеву на сумму €5 млрд в год до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы предложили создать специальную линию, посвященную военной помощи Украине: €5 млрд в год на ближайшие четыре года. Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия", - сказал он.