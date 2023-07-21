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ТАСС

ЕС намерен создать спецмеханизм военных поставок Киеву на €5 млрд в год до 2027-го

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил сделать это в рамках Европейского фонда мира

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз намерен создать специальный механизм военных поставок Киеву на сумму €5 млрд в год до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы предложили создать специальную линию, посвященную военной помощи Украине: €5 млрд в год на ближайшие четыре года. Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия", - сказал он. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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