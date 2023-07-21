Washington Post: ВСУ столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта БМП Bradley

ЦАМТО, 20 июля. ВСУ не хватает запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Согласно изданию, для получения запчастей необходимо подать официальный запрос старшему командующему, у которого они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется. По словам начальника штаба ремонтно-эвакуационного батальона 47-й бригады ВСУ, когда украинцы только получили Bradley, они столкнулись с проблемой отсутствия "доноров" – транспортных средств, запчасти которых применяются при ремонте менее поврежденной техники.

"До (приобретения – ред.) доноров мы проводили минимальные ремонтные работы и ждали, когда другие (Bradley – ред.) получат повреждения", – отметил военный.

По данным издания, США передали Украине 190 БМП Bradley, около половины из них предоставлены подразделениям ВСУ на ТВД. Более десятка БМП уже уничтожены, отмечается в материале.