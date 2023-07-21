Войти
ТАСС

На хранение в ЦВММ передали 17 закладных досок современных атомных подводных лодок

80
0
0
Борей-А "Князь Пожарский"
Закладка атомной подводной лодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский".
Источник изображения: Анна Кошечко/РГ

"Севмаш" также передал в фонды музея девять документальных кинолент о кораблях, построенных на верфи в разные годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Оборонное судостроительное предприятие "Севмаш" (входит в ОСК) передало в Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге 17 закладных досок современных атомных подводных лодок. Об этом в четверг сообщил журналистам департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"20 июля в преддверии Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее состоялась церемония передачи представителем руководства "Севмаш" закладных досок современных атомных подводных лодок. Церемония проведена при поддержке главного командования ВМФ и лично главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Впервые "Севмаш" передал в коллекцию ЦВММ 17 точных копий "паспортов" (закладных досок) атомных подводных крейсеров 4-го поколения", - говорится в сообщении.

В главный военно-морской музей страны были переданы закладные доски подлодок проектов "Ясень", "Ясень-М" и "Борей", "Борей-А" - впервые в истории в таком количестве. В этих "паспортах" содержится основная информация о том или ином корабле - в том числе дата начала строительства и предприятие-строитель, что является бесценными, с исторической точки зрения, сведениями.

Также "Севмаш" передал в фонды ЦВММ девять документальных кинолент о кораблях, построенных на верфи в разные годы. Среди них - фильм о создании и службе первой отечественной атомной подводной лодки - "Ленинского комсомола". Кинохроники в дальнейшем будут показывать в ЦВММ на регулярной основе во время проведения мероприятий, посвященных отечественному атомному подводному флоту России.

"Событие символизирует огромный вклад крупнейшего в России предприятия " Севмаш" в развитие атомной составляющей подводных сил нашего Военно-морского флота. Атомные подводные лодки, созданные северодвинскими корабелами, не имеют себе равных. Ими по праву гордится каждый подводник, которому выпала на них честь служить", - приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ слова главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года. Музей обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей кораблей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
955 Борей
Похожие новости
31.10.2017
Под Андреевским флагом
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
29.07.2014
День по-флотски
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
14.01.2013
Океанские перспективы флота России
19.11.2008
Град Китеж. В каком состоянии подводный флот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 01:14
  • 53335
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 15:06
  • 10
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.07 13:30
  • 1
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 13:17
  • 1
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 08:34
  • 3
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 04:49
  • 2578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт