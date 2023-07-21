На хранение в ЦВММ передали 17 закладных досок современных атомных подводных лодок

"Севмаш" также передал в фонды музея девять документальных кинолент о кораблях, построенных на верфи в разные годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Оборонное судостроительное предприятие "Севмаш" (входит в ОСК) передало в Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге 17 закладных досок современных атомных подводных лодок. Об этом в четверг сообщил журналистам департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"20 июля в преддверии Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее состоялась церемония передачи представителем руководства "Севмаш" закладных досок современных атомных подводных лодок. Церемония проведена при поддержке главного командования ВМФ и лично главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Впервые "Севмаш" передал в коллекцию ЦВММ 17 точных копий "паспортов" (закладных досок) атомных подводных крейсеров 4-го поколения", - говорится в сообщении.

В главный военно-морской музей страны были переданы закладные доски подлодок проектов "Ясень", "Ясень-М" и "Борей", "Борей-А" - впервые в истории в таком количестве. В этих "паспортах" содержится основная информация о том или ином корабле - в том числе дата начала строительства и предприятие-строитель, что является бесценными, с исторической точки зрения, сведениями.

Также "Севмаш" передал в фонды ЦВММ девять документальных кинолент о кораблях, построенных на верфи в разные годы. Среди них - фильм о создании и службе первой отечественной атомной подводной лодки - "Ленинского комсомола". Кинохроники в дальнейшем будут показывать в ЦВММ на регулярной основе во время проведения мероприятий, посвященных отечественному атомному подводному флоту России.

"Событие символизирует огромный вклад крупнейшего в России предприятия " Севмаш" в развитие атомной составляющей подводных сил нашего Военно-морского флота. Атомные подводные лодки, созданные северодвинскими корабелами, не имеют себе равных. Ими по праву гордится каждый подводник, которому выпала на них честь служить", - приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ слова главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года. Музей обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей кораблей.