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Ведомости

С банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в боевых действиях

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о погашении военной ипотеки погибших в ходе украинского конфликта «Росвоенипотекой», а не банками. Проект («Ведомости» с ним ознакомились, подлинность подтвердил близкий к правительству источник) подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). В ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

В случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), т. е. военного, его обязательства по кредитному договору, заключенному в целях приобретения жилья с использованием средств целевого жилищного займа, будут погашаться уполномоченным органом («Росвоенипотекой»), следует из поправок.

«Росвоенипотека» является специальным подразделением Минобороны, которое занимается информационным сопровождением программы военной ипотеки и контролем за ней. На конец ноября 2022 г. участниками НИС было более 635 000 военнослужащих всех федеральных органов и более 330 000 из них реализовали свои права на обеспечение жильем с помощью этой системы, говорил руководитель «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев.

В октябре 2022 г. законом были установлены особенности исполнения кредитных обязательств заемщиков – участников боевых действий: в частности, сейчас обязательства по кредитному договору погибшего прекращаются банком-кредитором. В случае гибели участников – заемщиков военной ипотеки в ходе боевых действий сейчас применяется специальный порядок прекращения кредитных обязательств заемщиков банками, а в случае их гибели в иных обстоятельствах применяется общий порядок погашения кредита, отмечает Картаполов в пояснительной записке.

Закон 2022 г. оказал негативное влияние на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам для военнослужащих, так как перенос на банки финансовой нагрузки по погашению кредитов погибших в ходе военной операции участников НИС привел к существенному росту рисков для кредиторов, говорится в пояснительной записке к инициативе Картаполова. Также оговаривается, что действие этой нормы не распространяется на участников НИС, погибших в ходе боевых действий до принятия закона. Прекращение обязательств таких заемщиков осуществляется кредиторами.

Правительство поддержало инициативу Картаполова, отметив, что она направлена на «повышение эффективности предоставления социальных гарантий военнослужащим и членам их семей в части обеспечения жилыми помещениями».

Cтраховка ипотеки - страховой продукт, который защищает обязательства заёмщика перед банком, при выплате ипотечного кредита.

Благодаря предложенным поправкам система льгот для участников военной операции и их семей приобретает законченную конструкцию, которая более сбалансирована, говорит председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Банки самостоятельно могут справиться с кредитными каникулами для военнослужащих, но, когда речь идет о полном прекращении обязательств из-за гибели заемщика, разумно это бремя возложить на государственный бюджет, полагает он. Если этого не сделать, то эти расходы фактически легли бы на всех клиентов банков и создали бы дополнительную нагрузку в банковской системе, поясняет Емелин. К тому же эти правки гарантированно обеспечат дальнейшее функционирование военной ипотеки независимо от того, какая ситуация будет на внешнеполитическом треке, добавляет он.

В законе, принятом в 2022 г., не было отсылки к действующей норме о погашении кредитов погибших заемщиков военной ипотеки, в результате банки должны были платить, при этом средства на эти цели были предусмотрены в бюджете «Росвоенипотеки», говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Это приводило к значительным финансовым затратам банков, пояснил он «Ведомостям».

Ранее Минобороны предложило расширить возможность участия в военной ипотеке для военнослужащих рядового и сержантского составов, прапорщиков и мичманов («Ведомости» писали об этом 21 июня). Согласно задумке министерства они смогут попасть в реестр участников НИС непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу, а не через три года службы, как это осуществляется сейчас по действующему законодательству.

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Кредитование
Страны
Россия
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