Украинский генерал заявил о желании вернуть Артемовск

Украинский генерал Сырский назвал возвращение Артемовска под контроль вопросом чести

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью Би-би-си, что хочет вернуть контроль над Артемовском, для него это вопрос чести.

"Я бы хотел это сделать", - ответил Сырский в интервью, опубликованном на украинском сайте телерадиокомпании, отвечая на вопрос, является ли его целью отвоевать Артемовск. По его словам, "это принципиальное дело, дело чести", поскольку Киев потерял во время обороны Артемовска много своих военных.

"Артемовск - это центр сосредоточения основных направлений и дорог… Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вообще местность вокруг Артемовска - это сосредоточение разного рода господствующих высот, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Артемовску. Это повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий", - отметил Сырский.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.

В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".

На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".