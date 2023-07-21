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Известия.ru

Строящийся на Украине завод Rheinmetall назвали законной целью для ВС РФ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Захарова: завод Rheinmetall на Украине станет законной целью, если будет построен

Предприятие немецкого концерна Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью для армии России в случае его строительства на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 20 июля.

«Завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Ранее, 18 июля, Rheinmetall объявил о получении двух новых крупных заказов на производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на €1,3 млрд. Причиной была названа необходимость пополнения военных складов из-за украинского конфликта, пишет «Газета.Ru».

6 июля генеральный директор Rheinmetal Армин Паппергер заявил, что концерн откроет оборонное предприятие на Украине в течение следующих 12 недель. Он также сообщил, что крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинских военнослужащих обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.

До этого, 4 июля, в минобороны Германии заявили, что Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в первом полугодии 2023 года. Власти страны направили Киеву поставки на сумму €1,65 млрд.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
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