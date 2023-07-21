На Украине рассказали, что Вашингтону проще давать Киеву оружие, чем деньги

Как сообщил глава Минфина Сергей Марченко, в этом году страна уже получила международную финансовую помощь на более чем $23 млрд

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава украинского Минфина Сергей Марченко пожаловался, что Вашингтону вместо денег проще давать Киеву оружие, связав это с тем, что прямое финансирование Украины вызовет непонимание у американских избирателей.

"США удобнее давать нам оружие, [реактивные системы залпового огня] HIMARS, ракеты - все что угодно, но не [финансовые] средства, - сказал он в интервью украинскому изданию "Экономическая правда". - Это вопрос избирателей. Избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать наших пенсионеров, врачей, учителей. Они говорят: "А что, у нас проблем нет?"

Как сообщил министр, в этом году Украина уже получила международную финансовую помощь на более чем $23 млрд. "Плановая цифра у нас - $42,4 млрд", - проинформировал Марченко. По его утверждению, до конца года Киев обеспечен финансами. "Единственный риск - это бюджет сектора безопасности и обороны. Я не могу вам сказать, к сожалению, сколько непокрытых расходов там есть. Это самая большая зона риска. И я не могу вам сказать, какая может возникнуть дополнительная потребность в расходах в этих секторах", - указал глава ведомства.

По словам Марченко, Украина отчитывается "за каждый потраченный доллар". "На Украине действует специальный офис инспекторов США, изучающих этот вопрос, - продолжил министр. - Мы готовы отчитываться, потому что это в наших интересах. Любой коррупционный скандал отрицательно сказывается на отношении к Украине".

В среду Пентагон объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,3 млрд. В него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, техника для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы, средства противодействия беспилотникам и обнаружения оборудования радиоэлектронной борьбы. Кроме того, речь идет о передаче Украине 150 автоцистерн, 115 машин для буксировки техники, 50 машин для эвакуации оборудования, 1 системы обеспечения безопасности портов.