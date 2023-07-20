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Trends Space отзывы: что предлагает брокер?

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Trends Space - это Форекс брокер с инвестиционным уклоном. Он позиционирует себя в первую очередь, как аналитический центр. В связи с этим становится особо интересно посмотреть, что именно он предлагает. И для начала необходимо разобраться, стоит ли работать таким брокером. Разобраться с этим помогут отзывы о Trends Space. Ведь трейдеры никогда не будут молчать, если их что-то сильно не устроит.

Trends Space отзывы

Отзывы о Trends Space: что думают трейдеры о надежности

Быстрое знакомство с комментариями позволяет без труда определить, присутствуют ли у той или иной интересующей финансовой организации сложности с честностью по отношению к клиентам. Такого рода анализ лучше делать на разных веб-платформах, чтобы получилась максимально объективная картина происходящего. В данном случае отзывы о Trends Space без всяких сложностей нашлись здесь:

Ну, и дополнительно стоит посетить официальные группы в Одноклассники и Вконтакте. В соц. сетях брокер ведет сообщества, чтобы быть ближе к пользователям. Так что здесь можно найти полезную информацию о фин. рынках, трейдинге и инвестициях, а также почитать отзывы о Trends Space и пообщаться с коллегами-трейдерами.

При просмотре комментариев несложно заметить, что в них часто звучит тема торговых сигналов. И это порядком отвечает на вопрос из заглавия. Поскольку тут, кроме типичных брокерских услуг, также предоставляют возможность простых и доступных инвестиций.

Так как отзывы о Trends Space никаких тревожных сведений не содержат, можно приступать к изучению условий.

Условия работы с Trends Space

Чтобы пополнить число клиентов брокера, нужно внести на счет минимум $150. Этих средств хватит, чтобы обеспечить себе доступ ко всем возможностям и рынкам.

Пользователям доступны сделки объемом 0.01-100 лотов. Соответственно, новички могут торговать микролотом, соблюдая адекватное соотношение риска даже при длинных стопах. В то же время институциональные трейдеры обладают возможностью грузить крупные объемы. Все сделки обрабатывают по market-модели. Так что в Trends Space реквот не встретить. Однако бывает проскальзывание при исполнении. К тому же market-исполнение определяет характер спреда, как плавающий. То есть такой, что снижается при росте ликвидности и расширяется при ее падении.

Размер кредитного плеча находится в прямой зависимости от вида активов и рынка. Для Форекс, криптовалют и других активов доступно максимальное значение 1 к 100.

Терминал и активы

Трендс Спейс терминал

В Trends Space заключение сделок происходит на платформе, созданной усилиями самого брокера. Она работает прямо в окне браузера. Поэтому не нужно ничего качать и инсталлировать на свое устройство. К тому же, настроив все под себя один раз, можно впоследствии открыть платформу на любом устройстве и получить доступ к привычному для себя рабочему пространству.

Сам терминал выглядит хорошо, предлагая:

  1. Разные типы графика для удобства отражения цен.
  2. Наличие под рукой массы объектов графической разметки.
  3. Разнообразие индикаторов теханализа.
  4. Несколько тем оформления.
  5. Удобный список для отслеживания выбранных активов.

Интерфейс, вообще, крайне простой. И разобраться с ним не составит большого труда. А кто работал с TradingView, тот вообще будет чувствовать себя комфортно.

С помощью созданного акаунта и платформы Trends Space заработок возможен на следующих площадках:

  1. Forex. Свыше 50 пар, образованных разнообразными национальными валютами, позволяют зарабатывать на самом ликвидном рынке планеты.

  2. Фондовая площадка. Более 75 акций мировых корпораций и около 30 индексов обеспечат комфортный заработок ценными бумагами.

  3. Крипторынок. Выбор монет можно назвать довольно скромным. Здесь около 30 торговых пар, сформированных как из криптовалют по отношению друг к другу, так и в стоимостном выражении с традиционными валютами (доллар, евро). Но отзывы о Trends Space говорят, что сам факт наличия криптовалют, да еще и с нормальными спредами, это уже хорошо.

  4. Товарно-сырьевая биржа обеспечит заработок на металлах, нефти, газе и пр.

Центр аналитики

Существенное отличие Trends Space от конкурентов заключается в организации функционирования центра аналитики. В нем трудятся лишь квалифицированные специалисты, хорошо понимающие, как проводить анализ рынка и получать прибыль. Результаты деятельности аналитиков необходимы в первую очередь самому брокеру. Однако он обеспечивает доступ к ним и для клиентов.

Выходит, что зарегистрированные лица могут получать сигналы и зарабатывать, опираясь на опыт профессионалов. Это подтверждают многочисленные отзывы о Trends Space. И там, кстати, говорится, что за один месяц редко бывает ниже 10%. А если все сложится удачно, то и можно увидеть прирост и в +20%, и +30%.

А еще аналитики занимаются бесплатным обучением каждого, кто хочет освоить трейдинг. Так брокер на практике доказывает, что у него отсутствует конфликт интереса с собственными клиентами. Наоборот, ему выгодно, чтобы они зарабатывали и продолжали этим заниматься.

Заключение

Если делать выводы по тому, что предлагается на сайте и о чем рассказывают отзывы о Trends Space, то выходит, что компания заслуживает внимания. А если вспомнить, что величина минимального депозита равна всего лишь $150, то лучше оставить этот обзор, зарегистрироваться и на своем опыте убедиться, как сегодня легко можно зарабатывать на финансовых рынках.

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