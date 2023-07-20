Trends Space отзывы: что предлагает брокер?

Trends Space - это Форекс брокер с инвестиционным уклоном. Он позиционирует себя в первую очередь, как аналитический центр. В связи с этим становится особо интересно посмотреть, что именно он предлагает. И для начала необходимо разобраться, стоит ли работать таким брокером. Разобраться с этим помогут отзывы о Trends Space. Ведь трейдеры никогда не будут молчать, если их что-то сильно не устроит.

Отзывы о Trends Space: что думают трейдеры о надежности

Быстрое знакомство с комментариями позволяет без труда определить, присутствуют ли у той или иной интересующей финансовой организации сложности с честностью по отношению к клиентам. Такого рода анализ лучше делать на разных веб-платформах, чтобы получилась максимально объективная картина происходящего. В данном случае отзывы о Trends Space без всяких сложностей нашлись здесь:

Ну, и дополнительно стоит посетить официальные группы в Одноклассники и Вконтакте. В соц. сетях брокер ведет сообщества, чтобы быть ближе к пользователям. Так что здесь можно найти полезную информацию о фин. рынках, трейдинге и инвестициях, а также почитать отзывы о Trends Space и пообщаться с коллегами-трейдерами.

При просмотре комментариев несложно заметить, что в них часто звучит тема торговых сигналов. И это порядком отвечает на вопрос из заглавия. Поскольку тут, кроме типичных брокерских услуг, также предоставляют возможность простых и доступных инвестиций.

Так как отзывы о Trends Space никаких тревожных сведений не содержат, можно приступать к изучению условий.

Условия работы с Trends Space

Чтобы пополнить число клиентов брокера, нужно внести на счет минимум $150. Этих средств хватит, чтобы обеспечить себе доступ ко всем возможностям и рынкам.

Пользователям доступны сделки объемом 0.01-100 лотов. Соответственно, новички могут торговать микролотом, соблюдая адекватное соотношение риска даже при длинных стопах. В то же время институциональные трейдеры обладают возможностью грузить крупные объемы. Все сделки обрабатывают по market-модели. Так что в Trends Space реквот не встретить. Однако бывает проскальзывание при исполнении. К тому же market-исполнение определяет характер спреда, как плавающий. То есть такой, что снижается при росте ликвидности и расширяется при ее падении.

Размер кредитного плеча находится в прямой зависимости от вида активов и рынка. Для Форекс, криптовалют и других активов доступно максимальное значение 1 к 100.

Терминал и активы

В Trends Space заключение сделок происходит на платформе, созданной усилиями самого брокера. Она работает прямо в окне браузера. Поэтому не нужно ничего качать и инсталлировать на свое устройство. К тому же, настроив все под себя один раз, можно впоследствии открыть платформу на любом устройстве и получить доступ к привычному для себя рабочему пространству.

Сам терминал выглядит хорошо, предлагая:

Разные типы графика для удобства отражения цен. Наличие под рукой массы объектов графической разметки. Разнообразие индикаторов теханализа. Несколько тем оформления. Удобный список для отслеживания выбранных активов.

Интерфейс, вообще, крайне простой. И разобраться с ним не составит большого труда. А кто работал с TradingView, тот вообще будет чувствовать себя комфортно.

С помощью созданного акаунта и платформы Trends Space заработок возможен на следующих площадках:

Forex. Свыше 50 пар, образованных разнообразными национальными валютами, позволяют зарабатывать на самом ликвидном рынке планеты. Фондовая площадка. Более 75 акций мировых корпораций и около 30 индексов обеспечат комфортный заработок ценными бумагами. Крипторынок. Выбор монет можно назвать довольно скромным. Здесь около 30 торговых пар, сформированных как из криптовалют по отношению друг к другу, так и в стоимостном выражении с традиционными валютами (доллар, евро). Но отзывы о Trends Space говорят, что сам факт наличия криптовалют, да еще и с нормальными спредами, это уже хорошо. Товарно-сырьевая биржа обеспечит заработок на металлах, нефти, газе и пр.

Центр аналитики

Существенное отличие Trends Space от конкурентов заключается в организации функционирования центра аналитики. В нем трудятся лишь квалифицированные специалисты, хорошо понимающие, как проводить анализ рынка и получать прибыль. Результаты деятельности аналитиков необходимы в первую очередь самому брокеру. Однако он обеспечивает доступ к ним и для клиентов.

Выходит, что зарегистрированные лица могут получать сигналы и зарабатывать, опираясь на опыт профессионалов. Это подтверждают многочисленные отзывы о Trends Space. И там, кстати, говорится, что за один месяц редко бывает ниже 10%. А если все сложится удачно, то и можно увидеть прирост и в +20%, и +30%.

А еще аналитики занимаются бесплатным обучением каждого, кто хочет освоить трейдинг. Так брокер на практике доказывает, что у него отсутствует конфликт интереса с собственными клиентами. Наоборот, ему выгодно, чтобы они зарабатывали и продолжали этим заниматься.

Заключение

Если делать выводы по тому, что предлагается на сайте и о чем рассказывают отзывы о Trends Space, то выходит, что компания заслуживает внимания. А если вспомнить, что величина минимального депозита равна всего лишь $150, то лучше оставить этот обзор, зарегистрироваться и на своем опыте убедиться, как сегодня легко можно зарабатывать на финансовых рынках.