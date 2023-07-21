Сербия планирует присоединиться к программе разработки БЛА SiRTAP

ЦАМТО, 20 июля. Сербия планирует присоединиться к программе разработки разведывательного БЛА SiRTAP (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones), которое ведется под руководством Airbus в интересах Испании и Колумбии.

Как сообщает Defense News, в ходе недавнего выступления на национальном телевидении помощник министра обороны Сербии по материальному обеспечению Ненад Милорадович подтвердил, что Белград изучает возможность промышленного сотрудничества с Airbus в рамках проекта SiRTAP.

Проект, возглавляемый Airbus Spain, направлен на создание тактического беспилотного летательного аппарата, предназначенного для сбора разведданных и наблюдения. Хотя беспилотник в настоящее время все еще находится на стадии проектирования, Министерство обороны Испании недавно одобрило выделение 542 млн. долл. из оборонного бюджета на программу и планирует приобрести в общей сложности 27 БЛА SiRTAP. Также участвующая в программе разработки Колумбия планирует приобрести 18 аппаратов. В оборонном бюджете Испании на текущий год на закупку первой партии БЛА выделено 100 млн. евро.

Как заявил Defense News главный редактор сербского портала авиационных новостей TangoSix Петр Войнович, "возможно, это будет совместное предприятие по производству и экспорту, но, естественно, Сербия будет одним из потенциальных клиентов (SiRTAP)". Получить комментарий в Министерстве обороны Сербии американскому изданию не удалось.

Как отмечает Defense News, Сербия и ранее заявляла о своем интересе к программе, однако еще слишком рано говорить, в каком качестве она присоединится к данной инициативе.

На мадридской выставке Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF), состоявшейся в мае, официальные лица Airbus отмечали, что, хотя амбициозный план по программе SiRTAP заключается в производстве 90% компонентов комплекса в Испании (прим.ЦАМТО: видимо имеется ввиду промышленность и Испании и Колумбии, поскольку программа совместная), тем не менее, из-за ускоренных темпов выполнения программы, возможно, в некоторых случаях придется пользоваться компетенциями поставщиков из третьих стран.

На днях испанское издание Infodefensa.com сообщало, что в Колумбии будут спроектированы и изготовлены оперение и шасси для SiRTAP, этап летных испытаний которого в аэродинамической трубе начнется в ближайшие месяцы.

ВКС Испании станут первым оператором разработанного Airbus БЛА, который первоначально заменит аппараты "Серчер" израильского производства по окончании срока их эксплуатации. На данный момент программа предусматривает закупку девяти комплексов и начального логистического пакета. Платежи будут осуществляться ежегодно в период с 2023 по 2031 гг. В состав каждого комплекса войдут три БЛА, два сменных блока наблюдения, наземная станция управления и оборудование для приема данных.

SiRTAP предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки. Длина БЛА составит 7,3 м, размах крыла – 12 м, высота – 2,2 м, максимальная взлетная масса – 750 кг. Аппарат сможет находиться в воздухе на высотах до 21000 футов более 20 часов, дальность полета составит 2000 км.

Максимальная масса полезной нагрузки – 150 кг. Ядро системы будет состоять из оптико-электронного / инфракрасного блока наблюдения, а также РЛС с синтезированной апертурой для обнаружения целей. Аппарат сможет работать в экстремальных условиях при температурах от -40 до +50 град. С благодаря системе защиты от обледенения.

Крылья и несущий винт SiRTAP можно легко демонтировать, что позволит перевозить комплекс в контейнерах как по суше, так и по воздуху самолетами ВТА. Так, C-295 может доставить к месту назначения два SiRTAP за один полет (прим.ЦАМТО: Сербия в прошлом году приобрела два C-295MW, которые должны прибыть в страну в конце этого года).

Хотя первая версия SiRTAP предназначена для ведения разведки, Airbus заявляет, что в перспективе на борт можно будет интегрировать вооружение.

Проект создания БЛА SiRTAP был инициирован в 2017 году, после подписания декларации о намерениях министрами обороны Испании и Колумбии. Разработка БЛА началась в интересах ВС двух стран в начале 2019 года. Она ведется Airbus при участии Колумбийской корпорации авиационной промышленности (CIAC). Как предполагается, проект должен снизить зависимость европейских стран от БЛА израильского и американского производства.