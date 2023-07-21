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Интерфакс-АВН

"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга

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Виктор Кладов
Виктор Кладов.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Компании "Ростеха" готовы с другими странами, в том числе из Африки, совместно производить оружие и комплексы противодействия высокоточному оружию, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов.

"Входящие в "Ростех" компании сегодня могут поставлять, а также в формате индустриального партнерства организовать производство на территории заказчика боевого и гражданского оружия, средств ближнего боя, индивидуальной защиты, нелетального оружия, средств интернет-мониторинга и обеспечения кибербезопасности, системы мониторинга береговой линии, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам и высокоточному оружию", - заявил Кладов, чьи слова в четверг привели в пресс-службе компании.

Там заявили, что "Ростех" в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге, примет участие в "круглом столе" "Безопасная Африка".

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Страны
Россия
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