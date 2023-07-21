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ТАСС

В Венгрии заявили, что выступят против дополнительной военной помощи Украине

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Источник изображения: http://tass.ru/

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что Будапешт также требует от Киева отчета о том, на что были потрачены ранее выделенные ему €10 млн

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Венгрия выступает против дополнительного финансирования Евросоюзом поставок вооружений Украине и требует от Киева отчета о том, на что были потрачены ранее выделенные ему €10 млн. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Брюссель на совещание со своими коллегами из стран ЕС.

"Брюссель хочет выделить еще €20 млрд на поставки оружия Украине. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе будет оказано серьезное давление, чтобы одобрить это предложение, но позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета о €10 млн, уже выделенных Украине", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Днем ранее он также подтвердил, что Венгрия не согласится на предоставление Евросоюзом дополнительной военной помощи Украине до тех пор, пока власти этой страны на исключат венгерский банк OTP из своего списка "международных спонсоров войны". 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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