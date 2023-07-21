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ТАСС

Xinhua: Китай запустил четыре метеорологических спутника

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Космодром Цзюцюань
Космодром Цзюцюань.
Источник изображения: © Kevin Frayer/Getty Images

По информации агентства, запуск был произведен с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Китай запустил в четверг ракетой-носителем Kuaizhou-1A  четыре метеорологических спутника. Как сообщило агентство Xinhua, запуск был произведен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай).

"Все четыре спутника успешно выведены на запланированную орбиту", - говорится в сообщении. Спутники будут включены в метеорологическую группировку "Тяньму-1".

"Они будут в основном использоваться для предоставления коммерческих услуг по сбору метеорологических данных", - отмечает агентство.

Это был 21-й запуск с использованием коммерческой ракеты-носителя Kuaizhou-1.

Kuaizhou-1A (в переводе с китайского "Быстрая лодка") - трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель. Длина (высота) эксплуатируемой версии составляет около 20 м, максимальный диаметр - 1,4 м, стартовая масса - до 30 тонн, грузоподъемность - до 300 кг при запуске на низкую околоземную орбиту, а на солнечно-синхронную - от 200 до 250 кг. 

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Страны
Китай
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