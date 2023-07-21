В Самаре доказали возможность проведения нереализованной миссии на спутник Марса

Речь идет о нереализованном проекте НАСА PHLOTE (Phobos L1 Operational Tether Experiment)

САМАРА, 20 июля. /ТАСС/. Студентка Самарского университета имени Королева Дарья Нерядовская математически обосновала возможность использования "космического лифта" для проведения дистанционных исследований спутника Марса Фобос, сообщила ТАСС студентка вуза в четверг. Речь идет о технологии, при которой научную аппаратуру спускают на тросе с космического зонда, расположенного над поверхностью спутника.

"Использование тросовых систем для изучения и освоения планет Солнечной системы и их спутников является одной из актуальных задач современной космонавтики. Большое внимание в настоящее время уделяется исследованию спутника Марса Фобоса, происхождение которого до сих пор не установлено. Результаты проведенного исследования подтверждают возможность осуществления миссии, подобной PHLOTE, со строительством "космического лифта" и спуском оборудования и датчиков на специальном тросе с борта космического аппарата, находящегося в точке либрации (точки, где различные физические силы компенсируют взаимное воздействие друг на друга и небольшой объект в такой точке оказывается в гравитационном равновесии - прим. ТАСС) ", - рассказала Дарья Нерядовская.

Речь идет о нереализованном проекте НАСА PHLOTE (Phobos L1 Operational Tether Experiment), обнародованном в 2017 году и представленном в открытых источникам в виде общей концепции без какого-либо математического обоснования. Из размещенных данных следует, что космический зонд PHLOTE на высоте около 3 км от поверхности Фобоса спустит на тросе аппарат с приборами и датчиками. В одном из вариантов проекта аппарат с приборами опустится непосредственно на поверхность спутника, в другом - остановится на высоте 400 м. После исследований аппарат поднимут обратно на борт зонда и доставят на Землю либо используют в другой точке пространства.

Нерядовская в исследовании подтвердила возможность осуществления такой миссии на практике, а также расширила перспективы ее проведения. При этом проведенные расчеты применимы для исследования других подобных спутников планет, например, к еще одному спутнику Марса - Деймосу. "Для подготовки такой исследовательской миссии вначале необходимо разработать теоретическое обоснование, получить подтверждение, что данный проект в принципе осуществим, а для этого нужно выполнить большой объем аналитических и численных расчетов различных моделей движения тросовой системы и способов управления ею", - отметила студентка.

Изучение всей поверхности спутника

Проект NASA предполагает использование только одной точки либрации, где будет находиться центр тяжести тросовой системы. При этом студентка Самарского университета имени Королева рассчитала параметры для тросовой системы во второй такой точке, которая находится с обратной стороны Фобоса, невидимой с Марса. Таким образом, два "космических лифта" позволят изучать марсианскую луну с обеих сторон.

"Кроме того, такой "лифт" может служить промежуточной станцией для проведения исследований, связанных с изучением окружающего космического пространства, а также в качестве промежуточной площадки для межпланетных перелетов - например, для высадки на Марсе или для возвращения с Марса на Землю", - отметила Нерядовская.

Проведенные расчеты также позволят увеличить массу аппарата с приборами и датчиками до 50 кг в зависимости от возможностей космического зонда, в то время как проект NASA предполагает спуск аппарата массой всего 15 кг.