ВМС Франции приняли головной корабль комплексного снабжения (A725) "Жак Шевалье"

ЦАМТО, 20 июля. На ВМБ в Тулоне состоялась официальная церемония приемки у Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) министерства ВС Франции первого (из четырех заказанных) корабля комплексного снабжения, (A725) "Жак Шевалье".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 июля командованием ВМС Франции.

Согласно плану, после передачи ВМС Франции корабль пройдет продолжительное развертывание с целью проверки его возможностей в различных условиях, после чего в 2024 году будет введен в боевой состав флота.

Как сообщал ЦАМТО, 30 января 2019 года европейская Организация по сотрудничеству в области вооружений (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement – OCCAR) от имени Генеральной дирекции по вооружениям заключила с консорциумом компаний Chantiers de l'Atlantique и Naval Group контракт на строительство четырех кораблей комплексного снабжения для ВМС Франции. Стоимость соглашения составила 1,7 млрд. евро.

Новые двухкорпусные корабли заменят однокорпусные танкеры-заправщиков ВМС Франции, принятые на вооружение в 1970-1980-х годах. Они будут применяться для снабжения в море кораблей флота (авианосцев, ДВКД, фрегатов) топливом, боеприпасами, запасными частями, пресной водой и продовольствием.

Французские корабли строятся на базе адаптированного проекта корабля обеспечения "Вулкано", который был поставлен компанией Fincantieri ВМС Италии. Корабли получат названия "Жак Шевалье", "Жак Стосскопф", "Эмиль Бертен" и "Гюстав Зеде", и будут переданы ВМС Франции в 2023, 2025, 2027 и 2029 гг.

Строительство осуществляется на верфи Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере в сотрудничестве с Naval Group. Chantiers de l'Atlantique отвечает за постройку кормовых секций всех четырех кораблей, окончательную сборку, а также интеграцию бортовых систем. Naval Group обеспечивает проектирование, разработку и интеграцию военных систем.

По условиям контракта, итальянская Fincantieri строит носовые секции судов на верфи в Кастелламмаре-ди-Стабия (Италия). Все "итальянские" секции должны быть поставлены французской компании в период с 2021 по 2027 гг.

Резка стали для головного корабля серии на предприятии Chantiers de l’Atlantique началась в мае 2020 года. Fincantieri приступила к резке стали в июне 2020 года. Носовую секцию первого корабля, "Жак Шевалье", Fincantieri передала Chantiers de l'Atlantique в ноябре 2021 года. Закладка киля корабля состоялась на верфи Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере 24 декабря 2021 года, спуск на воду – 29 апреля 2022 года. Ходовые испытания судна начались в конце января 2023 года, а 3 марта 2023 года на борту был поднят флаг ВМС Франции.

Строительство второго корабля серии уже ведется. Согласно "Закону о военных программах на 2024-2030 гг.", он будет поставлен ВМС Франции в 2025 году.

По информации подрядчиков, длина корабля составляет 194 м, максимальная ширина – 27,6 м, полное водоизмещение – 31000 т. Судно оснащено ГЭУ типа CODLAD мощностью 24 МВт, может развивать максимальную скорость 20 узлов, дальность хода – 7000 морских миль на скорости 16 узлов, экипаж – 130 человек. Корабль вооружен двумя спаренными ЗРК Simbad-RC с ЗУР "Мистраль" Mk.3 и двумя 40-мм ЗАК RAPIDFire компаний Thales и KNDS, может быть оборудован нелетальным оружием. При необходимости судно может обеспечить подачу на сушу электричества и питьевой воды.